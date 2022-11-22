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【本港樓市】大華繼顯：本港樓市復甦之路漫長兼步伐緩慢　看好3地產股在加息環境中最為穩健

股市 11:43 2022/11/22

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【本港樓市】大華繼顯：本港樓市復甦之路漫長兼步伐緩慢　看好3地產股在加息環境中最為穩健

港元拆息（HIBOR）不斷上升，本港樓市疲弱，樓市成交持續收縮，發展商對於推新盤取態亦相當審慎。大華繼顯認為，高息環境下，太古地產 （01972） 、長實 （01113） 及新鴻基地產 （00016） 最為穩健，而新世界發展 （00017） 則最受衝擊。該行予本港地產股「與市場同步」評級，偏好防守性較強且負債比率較低的本港地產股，故新地屬首選。

CCL今年來累跌逾12%

大華繼顯指，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）從去年8月的歷史高位回落逾15%，今年來累跌12.1%，而反映大型銀行對樓價預期的中原估價指數（CVI）已連續8個月處於10之下，意味樓價將持續下跌。

「本港樓價短線未有受到施政報告措施及放寬入境措施至0+3的消息刺激，中線則受到加息及經濟前景黯淡拖累，打繫置業者情緒。」

陳茂波：樓價未來繼續輕微下調是意料之中　不用過份擔心樓市及金融市場【下一頁】

大華繼顯稱，今年首10個月，本港樓市成交宗數下跌37%，成交額亦減43%，而剛過去的周末，主要屋苑只有9宗成交，按周下跌18%，預期成交宗數持續低迷，因買賣雙方在中國通關前，採取觀望態度。

該行認為，隨中港經濟逐步復甦，加上低基數效應，本港樓市動力會加強，但利息企於高位，將對發展商未來盈利構成影響，預期樓市復甦步伐會較漫長且緩慢，故偏好負債比率低、資產組合多元化的防守性股份。

新地的資產組合多元化

大華繼顯表示，新地的資產組合多元化，而且本港物業發展及物業投資分佔息稅前利潤分別約38%及34%，截至6月底止負債比率僅17.4%，而且管理層承諾保持派息比率為40%至50%，故予其「買入」評級，目標價123.53元。

新世界則受累於人民幣貶值及資金成本上漲，故降低其目標價24.3%至23.05元，但維持「買入」評級。希慎 （00014） 目標價亦降至26.18元。

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編輯：陳韻妍

港股 希慎興業（00014） 長實集團（01113） 香港物業 大行報告 樓價 CCL 目標價 太古地產（01972） 本港地產股

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