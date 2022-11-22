【世界盃2022】足球主題餐廳生意料升2成　英格蘭、日本隊上場晚市爆滿

▲ 近兩日有港人熱捧的英格蘭、日本等隊伍上場，當日晚市的訂位預約已全滿。（梁偉榮攝）

世界盃4年一度，不少市民喜歡於賽事期間外出觀看直播，帶動餐廳的生意。有負責人反映，推出了生蠔飲品折扣、12時後減價等優惠吸客。

【世界盃2022】「酒吧地圖」App增過百商戶直播資訊 便利市民預訂觀看世界盃

足球主題西餐廳Lockeroom Dining負責人陳先生表示，世界盃期間的生意額可比平時升約2成，近兩日有港人熱捧的英格蘭、日本等隊伍上場，當日晚市的訂位預約已全滿。並反映，已收到包場客預定16強、4強及決賽的座位，人數由60至80人不等。

熱捧隊伍上場 當晚預約全滿

陳指出，其餐廳的營業時間延到凌晨2點，轉播除了凌晨3點開始以外的賽事。「每晚的生意表現視乎當晚對決的隊伍，港人最支持英格蘭、日本、巴西及德國等隊伍，這些球隊有份上場的日子，生意一定較好。」

他又稱，該餐廳一向以足球為主題，平日的晚上亦有不少熟客到場用膳，主要是家庭客人，又料世界盃期間可吸引更多街客。

但他反映，現時仍較難預測市民的消費力。「疫下市民消費變得較謹慎，力度未必可與上屆相比。同樣是足球盛事，以較近期的歐冠盃為例，可以看出市民未及以往豪爽。」

優惠方面，該企推出消費者身份證有「WORLD CUP」的字母可享折扣、生蠔飲品折扣、12時後減價等策略吸客。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【二手拍賣】Carousell調查：超過8成受訪者買更多二手商品 三大類別有甚麼？

【周末好去處】MegaBox推出FIFA 23足球試玩區 上專頁玩遊戲可贏全新PS5

記者：李智美