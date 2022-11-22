【異動｜國企改革】「中字股」急升　聯通中交建升逾一成、中鋁國際曾升4成　官媒：需完善符國企特點的估值方法

▲ 【異動｜國企改革】「中字股」急升 中國聯通中交建齊升一成 官媒：需完善符國企特點的估值方法

國企改革概念股於上午11時起突然走高，中國聯通 （00762） 曾升12%見4.24元，午後續升10%，報4.19元，成交8.5億元；聯通A股（滬：600050）早市已漲停板，報4.08元人民幣，升9.97%。其他明顯急升的「中字股」包括中交建 （01800） 、中國華融 （02799） 。

個別中小型國企股升勢更為明顯，中鋁國際 （02068） 午後曾升逾4成，最新升幅收窄至32%，成交約7000萬元。

「中字股」 即市升幅 電訊股 中國聯通 （00762） +10.2% 中國移動 （00941） +3.0% 中國電信 （00728） +4.5% 基建股 中國交通建設 （01800） +11.1% 中國中車 （01766） +5.6% 原材料股 中國鋁業 （02600） +4.3% 中鋁國際 （02068） +32.4% 航運股 中遠海控 （01919） +5.1% 金融股 中國華融 （02799） +19.7%

A股方面，中移動（滬：600941）半日升4%，報69.1元人民幣；中電信（滬：601728）升3%，報4.02元人民幣。

官媒：亟需完善契合國企特點的估值方法

官媒《中證網》於早上10時46分發表文章《專家：國企估值偏低 亟需完善契合國企特點的估值方法》，文章先引述中證監主席易會滿出席論壇時稱，上市公司尤其是國有上市公司，要「練好內功」，也要進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。

文章繼而指出，2020年以來國有上市公司估值水平呈明顯下降態勢，當前央企上市公司市盈率不足8倍，為近十年以來最低水平，顯著低於A股總體水平的14倍。

文章指，部分國企不夠重視市值，股份回購或增持亦存在制度約束，影響市場預期，並指有國際投資者對中國國情市情缺乏深入思考，缺少研究中國經濟基本面、宏觀政策、國企改革成效、「國有經濟強大制度優勢」，簡單照搬境外市場的估值理論、方法和模型，具有一定的局限性。

報道引述招商基金研究部首席經濟學家李湛稱：

不能簡單套用西方的傳統估值模型，要探索建立具有中國特色的估值體系。

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