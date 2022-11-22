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【異動｜國企改革】「中字股」急升　中國聯通中交建齊升一成　官媒：需完善符國企特點的估值方法

當炒股 12:13 2022/11/22

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【異動｜國企改革】「中字股」急升　中國聯通中交建齊升一成　官媒：需完善符國企特點的估值方法

內地電訊股和國企改革概念股於上午11時起突然走高，中國聯通 （00762） 曾升12%見4.24元，半日升10%，報4.18元，成交6.7億元；聯通A股（滬：600050）漲停板，半日報4.08元人民幣，升9.97%。中交建 （01800） 升9.9%，半日報3.66元；中國中車 （01766） 也升6%，報3.02元。

另外，兩大中資電訊股中移動 （00941） 、中國電信 （00728） ，升幅雖不及聯通，但都由開市時微跌倒升。

中移動港股半日升2.4%，報51.2元；中電信升4.5%，報3.02元。

A股方面，中移動（滬：600941）半日升4%，報69.1元人民幣；中電信（滬：601728）升3%，報4.02元人民幣。

官媒：亟需完善契合國企特點的估值方法

官媒《中證網》於早上10時46分發表文章《專家：國企估值偏低　亟需完善契合國企特點的估值方法》，文章先引述中證監主席易會滿出席論壇時稱，上市公司尤其是國有上市公司，要「練好內功」，也要進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。

文章繼而指出，2020年以來國有上市公司估值水平呈明顯下降態勢，當前央企上市公司市盈率不足8倍，為近十年以來最低水平，顯著低於A股總體水平的14倍。

文章指，部分國企不夠重視市值，股份回購或增持亦存在制度約束，影響市場預期，並指有國際投資者對中國國情市情缺乏深入思考，缺少研究中國經濟基本面、宏觀政策、國企改革成效、「國有經濟強大制度優勢」，簡單照搬境外市場的估值理論、方法和模型，具有一定的局限性。

報道引述招商基金研究部首席經濟學家李湛稱：

不能簡單套用西方的傳統估值模型，要探索建立具有中國特色的估值體系。 

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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【中國聯通762】聯通彈高6%　獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司　內媒：不涉母公司股權變更　聯通：正在推進過程中（第三版）

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