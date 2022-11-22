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美麻省有汽車撞入Apple專門店 釀最少1死逾10傷

環球社會熱點 11:27 2022/11/22

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美國麻省周一（21日）有一輛汽車撞入蘋果（Apple）專門店，造成一人當場死亡。美國警方承認，目前尚未確認肇事者身份，指在現場發現多名傷者。當局出動多架救護車及消防車救治傷者，但指暫時不會公開傷者姓名。

美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球 【下一頁】

麻省城市Hingham地方檢察官克魯茲（Tim Cruz）表示，事發於當地時間周一上午10時45分（香港時間夜晚11時45分），一輛深色SUV汽車撞入當地位於德比街（Derby Street）的蘋果專門店。克魯茲表示，警方已拘捕肇事車手，但承認尚未確認身份。

克魯茲表示，當局收到大量從現場打出的求救電話，當地消防局局長墨菲（Steve Murhpy）表示，當局一共出動7輛消防車，及14輛救護車救治傷者。在店舖前面及店內都發現多名傷者，其中數人更被車輛壓在墻上。

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車輛撞倒多人，現年65歲男子Kevin Bradley當場死亡，另有16人受傷。墨菲透露，克魯茲表示，警方正努力通知傷者家人，目前不會公開受害者信息。附近城市Weymouth醫院South Shore Hospital發言人Kristen Perfetuo表示，醫院一共接收17名相關人士，當中多人情況危殆，部分需接受手術。

克魯茲指，警方正積極調查事故，已聯絡車輛營運商了解車輛狀況。涉事店鋪目前已經關閉，蘋果公司同日發表聲明表示，事件令人震驚，並透露死者是近期到場負責店舖建設的專業人士，並承諾公司將全力支持團隊成員及客戶。

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責任編輯：李俊儀

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