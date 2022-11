【人事變動】花旗香港委任企業銀行、資本市場及諮詢業務高層要員

花旗集團(美:C)宣布委任企業銀行、資本市場及諮詢業務(Banking, Capital Markets and Advisory,簡稱 BCMA)3名高層要員,即時生效。

倪彬重投花旗,出任董事總經理兼投資銀行部香港區主管。他有逾26年銀行從業經驗,此前任職渣打銀行企業、商業及機構銀行業務董事總經理,負責服務香港藍籌企業、家族辦公室及公營界別客戶。加入渣打銀行之前,他先後任職瑞士信貸投資銀行業務旗下金融投資客戶關係部聯席主管 (Co-Head of Financial Sponsor Coverage)及香港客戶關係部主管(Head of Hong Kong Coverage)。倪於2004年首次加入花旗,其後晉升為金融企業家集團總監(Director of Financial Entrepreneurs Group)。他將向企業融資亞太區主管兼BCMA香港區主管Alex Schrantz滙報。

謝穎怡出任董事兼企業銀行旗下企業及公共業務客戶關係部香港區主管。她有逾15年客戶管理經驗,此前任職滙豐銀行,擔任企業銀行部門團隊主管。謝有管理香港及中國企業客戶的經驗,其廣泛的客戶網絡覆蓋企業集團、房地產、運輸及物流、電訊、媒體及科技和金融保薦等領域。花旗指,她除了在環球市場及現金管理業務方面表現出眾外,亦曾領導多項標誌性的債務、股權及槓桿收購融資、併購交易。她將向企業銀行香港區主管鄭再再滙報。

張比恬出任企業銀行香港區董事。她此前是香港滙豐銀行企業及槓桿收購融資信貸業務總監,負責結構性投資客戶關係管理工作、亞洲私募股權信貸組合及香港大型企業客戶。在此之前,她曾在英國從事併購業務工作。張將向謝穎怡滙報。

編輯:胡學能