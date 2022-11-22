  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】花旗香港委任企業銀行、資本市場及諮詢業務高層要員

Hot Talk 11:33 2022/11/22

分享：

分享：

花旗集團（美：C）宣布委任企業銀行、資本市場及諮詢業務（Banking, Capital Markets and Advisory，簡稱 BCMA）3名高層要員，即時生效。

倪彬重投花旗，出任董事總經理兼投資銀行部香港區主管。他有逾26年銀行從業經驗，此前任職渣打銀行企業、商業及機構銀行業務董事總經理，負責服務香港藍籌企業、家族辦公室及公營界別客戶。加入渣打銀行之前，他先後任職瑞士信貸投資銀行業務旗下金融投資客戶關係部聯席主管 （Co-Head of Financial Sponsor Coverage）及香港客戶關係部主管（Head of Hong Kong Coverage）。倪於2004年首次加入花旗，其後晉升為金融企業家集團總監（Director of Financial Entrepreneurs Group）。他將向企業融資亞太區主管兼BCMA香港區主管Alex Schrantz滙報。

謝穎怡出任董事兼企業銀行旗下企業及公共業務客戶關係部香港區主管。她有逾15年客戶管理經驗，此前任職滙豐銀行，擔任企業銀行部門團隊主管。謝有管理香港及中國企業客戶的經驗，其廣泛的客戶網絡覆蓋企業集團、房地產、運輸及物流、電訊、媒體及科技和金融保薦等領域。花旗指，她除了在環球市場及現金管理業務方面表現出眾外，亦曾領導多項標誌性的債務、股權及槓桿收購融資、併購交易。她將向企業銀行香港區主管鄭再再滙報。

張比恬出任企業銀行香港區董事。她此前是香港滙豐銀行企業及槓桿收購融資信貸業務總監，負責結構性投資客戶關係管理工作、亞洲私募股權信貸組合及香港大型企業客戶。在此之前，她曾在英國從事併購業務工作。張將向謝穎怡滙報。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：

【投行人事】花旗挖角瑞信四名香港私人銀行家　以拓財富管理業務

【投行人事】花旗挖角三名投行銀行家　掌中國證券公司業務

【人事變動】花旗委任江碧彤為香港花旗銀行總經理　負責管理及拓展香港零售銀行業務

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
美股 投資銀行 花旗（Citigroup，美：C） 花旗銀行 家族辦公室 香港

上一篇文章

【異動｜電訊股】中國聯通突升9%、A股漲停　中移動中電信倒升

下一篇文章

【港元匯價】港匯一度逼近7.8偏強水平、2月來首見　1個月HIBOR再高0.24厘、續創14年高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股金龍指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股金龍指數跌3.6%（不斷更新）
【美股收市】納指挫1.1%　道指跌45點　Tesla挫7%見兩年低
【美股收市】納指挫1.1%　道指跌45點　Tesla挫7%見兩年低
【內地疫情】封城檢測重挫濠賭餐飲、海底撈插8%　內地新冠疫情增逾2.4萬宗、半年來再添1死
【內地疫情】封城檢測重挫濠賭餐飲、海底撈插8%　內地新冠疫情增逾2.4萬宗、半年來再添1死
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款