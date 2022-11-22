Elton John告別演唱會錯字幕「特朗普」竟離奇出現

英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）周日（20日）舉行告別演唱會，並由串流平台Disney+獨家直播。但Disney+直播演唱會期間意外出錯，令美國前總統特朗普的名字出現在字幕上。Disney+證實是技術故障而非黑客入侵。

【世界盃2022】女記者直播期間遭搶劫 報案反被警方問「咁你想點？」 【下一頁】

艾頓莊在演唱會上獻唱70年代經典作品《Levon》及另一首歌《Candle in the Wind》期間，Disney+直播畫面的字幕持續出現「特朗普」（Donald Trump）約30秒，其後才遭到刪除。

▼ 點擊圖片放大 +2

不少人都懷疑事件與黑客入侵系統有關，又或者是有員工刻意將特朗普的名字加插到字幕。

但美媒引述消息人士指，實情為Disney+聘請了外判供應商負責製作直播隱藏式字幕，使用自動識別語音轉換文字及由操作員檢查轉換字幕。

辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片） 【下一頁】

不過這間外判商經常轉錄新聞，而「特朗普」一詞則在系統的自動填充關鍵字列表内。系統需由鍵盤快捷鍵命令才能觸發自動填充關鍵字，今次是意外觸發「特朗普」一詞填充到隱藏式字幕，工作人員其後才成功修復錯誤。

艾頓莊今次於加州道奇球場（Dodger Stadium）舉行演出，也是其告別巡迴演唱會的最後一站。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲