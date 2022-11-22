▲ 【港元匯價】港匯一度逼近7.8偏強水平、2月來首見 1個月HIBOR再高0.24厘、續創14年高

香港銀行體系總結餘月初失1000億元後，港元拆息（HIBOR）近期加速走高，短期拆息逐漸追上同期美息水平，港匯漸走遠7.85弱方兌換水平。美元兌港元今早一度見7.8015，為今年2月以來最高水平。

據銀行公會最新公布港元拆息，短期HIBOR繼續走高，1個月HIBOR見3.8897厘，單日多0.24厘，續創2008年以來最高。

年期 11月22日HIBOR（厘） 單日變幅 隔夜 3.35821 +0.16476 1星期 3.75702 +0.26654 2星期 3.82161 +0.26625 1個月 3.88970 +0.24464 2個月 4.47292 +0.07976 3個月 5.17661 +0.02899 6個月 5.33214 +0.04012 12個月 5.59327 +0.02982

從套利交易層面來看，港元拆息近期升幅明顯較急，個別較短時期的港元拆息甚至高於美元同期孳息率，美元、港元息差收窄令到套息交易無利可圖，令港元沽壓減輕。

在聯繫匯率制度下，港元可在7.75至7.85水平浮動，當港元拆息明顯低於美元同期息率時，資金會沽港元、買美元賺取息差，令港匯走弱。一旦沽壓令港元將弱於7.85時，金管局會承接港元沽盤，令香港銀行總結餘減少。因應總結餘減少，銀行拆借成本會間接走高，拆息上升可令套息活動減少，紓緩港匯沽壓。

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編輯：麥德銘