  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iCloud漏洞】同步至Windows版iCloud出錯　出現陌生人照片及影片

科技 11:44 2022/11/22

分享：

分享：

據外媒MacRumors報道，蘋果Windows版iCloud疑有漏洞，包括同步影片損壞，還有出現陌生人的照片及影片。（法新社資料圖片）

目前蘋果用戶可以在電腦下載Windows版iCloud，透過iCloud將iPhone照片匯入電腦，以便在電腦下載及備份檔案等。惟據外媒MacRumors報道，蘋果Windows版iCloud疑有漏洞，包括同步影片損壞，還有出現陌生人的照片及影片。

受影響的iPhone用戶日前在Macrumors討論區反映，使用Windows版iCloud（iCloud for Windows）存取iCloud影片，影片會全部變黑，無法正常播放。回報問題的用戶分別使用iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max機款。

【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看

【iOS更新】iPhone 14 Pro常亮屏幕　加入「關閉Wallpaper」新設定

更嚴重的是，有用戶反映在觀看損壞了的影片時，驚見陌生人照片及影片在自己的iCloud，包括其他人的家庭照片、兒童照片、足球比賽和其他隨機照片。然而，目前仍未清楚這些陌生人照片及影片是否來自於其他的iCloud用戶。

外媒表示，用戶即使刪除了Windows版iCloud也未能解決，因此估計問題可能出現在伺服器。而是次漏洞情況中，Windows 11及Windows 10都可能受影響，可能僅為啟用iPhone的HDR或HEVC格式媒體會有影響。另已有用戶向蘋果反映問題，估計蘋果已著手調查，後續解決方法有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
2022/11/21
【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
2022/11/21
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
2022/11/21
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
【Facebook更新】Facebook將刪除4項個人檔案欄目　包括性取向、政治觀點
2022/11/21
【Facebook更新】Facebook將刪除4項個人檔案欄目　包括性取向、政治觀點

你可能感興趣

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
11:58 2022/11/21
【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
13:29 2022/11/21
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
14:30 2022/11/21
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 iPhone iCloud

下一篇文章

【高通芯片跑分】高通Snapdragon 8 Gen 2分數曝光　比聯發科稍勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高通芯片跑分】高通Snapdragon 8 Gen 2分數曝光　比聯發科稍勝
【高通芯片跑分】高通Snapdragon 8 Gen 2分數曝光　比聯發科稍勝
【Facebook更新】Facebook將刪除4項個人檔案欄目　包括性取向、政治觀點
【Facebook更新】Facebook將刪除4項個人檔案欄目　包括性取向、政治觀點
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter
【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰
【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看
【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款