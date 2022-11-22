【iCloud漏洞】同步至Windows版iCloud出錯　出現陌生人照片及影片

▲ 據外媒MacRumors報道，蘋果Windows版iCloud疑有漏洞，包括同步影片損壞，還有出現陌生人的照片及影片。（法新社資料圖片）

目前蘋果用戶可以在電腦下載Windows版iCloud，透過iCloud將iPhone照片匯入電腦，以便在電腦下載及備份檔案等。惟據外媒MacRumors報道，蘋果Windows版iCloud疑有漏洞，包括同步影片損壞，還有出現陌生人的照片及影片。

受影響的iPhone用戶日前在Macrumors討論區反映，使用Windows版iCloud（iCloud for Windows）存取iCloud影片，影片會全部變黑，無法正常播放。回報問題的用戶分別使用iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max機款。

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更嚴重的是，有用戶反映在觀看損壞了的影片時，驚見陌生人照片及影片在自己的iCloud，包括其他人的家庭照片、兒童照片、足球比賽和其他隨機照片。然而，目前仍未清楚這些陌生人照片及影片是否來自於其他的iCloud用戶。

外媒表示，用戶即使刪除了Windows版iCloud也未能解決，因此估計問題可能出現在伺服器。而是次漏洞情況中，Windows 11及Windows 10都可能受影響，可能僅為啟用iPhone的HDR或HEVC格式媒體會有影響。另已有用戶向蘋果反映問題，估計蘋果已著手調查，後續解決方法有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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