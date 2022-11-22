▲ 【內銀股】人行潘功勝：加快推進金融數字化轉型工作 運用金融科技增強銀行小微信貸能力

人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝在金融街論壇年會上表示，加快推進金融數字化轉型工作，發揮「數字技術+數據要素」雙輪驅動作用深化金融供給側結構性改革，打造技術先進、業務高效、渠道融合、風控精準的數字化能力。他提到，著力豐富金融市場層次、優化金融產品供給，強化對金融風險的智能感知、穿透分析與聯動處置，推動構建與數字經濟發展相適應的現代金融體系，全面增強金融業綜合實力與核心競爭力。

潘功勝表示，要運用金融科技增強銀行的小微信貸能力。發揮大數據、人工智能等技術精準識別融資需求，將企業誠信經營、納稅信用、專利價值等數據轉化為信貸動能，紓解銀企間信息不對稱問題，推動企業底層資產數字化、產業鏈條透明化，促進小微企業融資增量擴面、提質降本。

對於普惠金融發展面臨「數字鴻溝」，潘認為，應健全數字普惠金融服務體系。要堅持問題導向和目標導向，充分運用移動物聯網、智能終端等現代信息技術拓展金融服務渠道、擴大服務半徑、降低邊際成本，推動網絡化、智能化金融業務與生產生活場景深度融合，打造產品豐富、交互智能、流程高效的數字普惠金融服務體系，不斷提升普惠金融的下沈深度、覆蓋廣度。

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編輯：胡學能