2022年已經接近尾聲，「滯脹」格局對於全球經濟的負面影響仍在延續，中國經濟增長也面臨一定下行壓力，但隨著穩經濟一攬子政策落地顯效，三季度經濟復蘇腳步加快。10月26日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，指出「一分部署，九分落實」，要求各部門認真貫徹4月以來推出的穩經濟一攬子政策和接續措施，推動經濟進一步回穩向上，紓困促發展政策部署也將進一步落到實處，中國經濟增長韌性依舊值得信任與期待。

前三季度中國經濟整體呈現恢復向好勢態，GDP同比增長3%，雖然復蘇之路依舊面臨淺灘險阻，但三季度經濟恢復明顯好於二季度，同比增速增加3.5個百分點至3.9%。從具體產業來看，建築業增加值同比增長4.8%，拉動經濟增長0.3個百分點，顯示基建發力托底經濟持續恢復；工業生產加速發力，工業增加值同比增長3.7%，拉動經濟增長1.2個百分點，其中製造業增加值同比增長3.2%（占GDP比重28.1%），反映實體經濟對經濟拉動的主導作用正在強化。隨著中國經濟向高質量發展目標持續邁進，前三季度規模以上高技術產業增加值同比增長8.5%，增速高於全部規模以上工業增加值4.6個百分點。此外，金融業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業合計拉動經濟增長0.8個百分點，反映出核心服務業仍具備較強的增長韌性。

10月26日國常會要求深入落實製造業增量留抵稅額即申即退，壓縮新增留抵退稅到賬時間，同時強調對小微企業、個體工商戶等加大服務力度，呵護市場主體。小微企業作為中國經濟韌性的重要支撐，同時也是實體經濟的薄弱環節，相比於大中型企業，小微企業受限於自身規模小，對於外界衝擊也更為敏感。展望未來，預計宏觀政策仍會從「紓困境」與「助發展」兩個方面入手，持續激發市場主體活力，提振實體經濟信心：一方面留抵退稅進程加快推進，將繼續有效緩解小微企業資金壓力，加之研發費用加計扣除比例提升，將助力中小企業走「專精特新」之路，推動中小企業高質量發展，夯實實體經濟的發展根基。另一方面，金融支持實體經濟質效有望進一步提升。支農支小再貸款、普惠小微貸款支持工具等結構性貨幣工具有望精准滴灌，將對中小微企業的關懷落到實處。與此同時，四季度迎來專項再貸款、財政貼息等貨幣、財政政策，10月26日國常會也將中小微企業和消費類設備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持範圍，預計將有效降低企業更新設備實際貸款成本，推動製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶有效投資。

責任編輯︰梁浩碩

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