▲ 【內房危機】融創境內債重組已有兩種債務展期方案、2025年起償還本金 12月初進行表決

內地媒體報道，融創中國 （01918） 子公司融創房地產境內債務重組已有初步方案。據悉，今次融創向債權人提供兩種債務展期方案，方案一是對此前已經展期的債務，將再度展期3.75年至2026年9月；方案二則是針對目前未展期的債務，將展期4.5年至2027年。

融創已向債權人披露兩種債務展期方案，並計劃在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

融創每3個月償還款額一次

融創將從2025年起開始償還本金，每3個月償還一次，前低後高，並會在12月9日前利息資本化，首年利息展期0.5年至1年，償付50%，其餘利息隨本金還清。融創將提供住宅和文旅項目的收益權作為增信措施，不提供抵押及擔保。另外，融創未設置小額優先兌付，有同意費，同意費為債券面額的3%。

有債權人表示，不能接受融創目前提出的方案，展期時間太長，而且前期兌付的比例太少，這對於大額持有的債權人來說沒有意義。截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯資產抵擇證券的規模合計約154億元人民幣。

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編輯：陳韻妍