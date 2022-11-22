【FTX爆煲】最新發展：港人入稟聲討金州勇士、Genesis傳破產危機、薯條哥親友掃近10億巴哈馬豪宅（11月22日）

▲ 【FTX爆煲】在FTX破產前 據報已遭美國檢察官展開檢查

曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX破產，事件不單波及數以十萬計加密資產投資者，多家加密資產相關機構都傳出經營困難，包括在香港設有地鋪的數碼資產經紀商Genesis Block傳出破產危機。

以下為香港時間11月22日最新發展：

擁香港、加拿大居留權的人士發起集體訴訟，起訴NBA金州勇士欺詐方式宣傳FTX

Genesis Block 尋求投資者集資，期望在不申請破產保護情況解決問題，可見【下一頁】

美國聯邦檢察官據報在FTX破產前已展開調查

薯條哥親友在巴哈馬掃入1.21億美元豪宅

加港人士發起集體訴訟 控SBF和金州勇士

路透引述法庭文件指，具有加拿大公民、香港居民身份的Elliott Lam，在三藩市聯邦法院提出集體訴訟，聲稱代表數以十萬計甚至百萬計非美國FTX用戶提控，聲討NBA今年冠軍球隊金州勇士隊欺詐地推銷FTX，而FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）、Alameda Research舵手Caroline Ellison也被列為被告。

金州勇士去年12月與FTX合作，視對方或指定加密貨幣平台，是職業體育領域的首個加密貨幣合作項目。Lam批評，一眾被告謊稱FTX是可行和安全的加密貨幣投資方式，欺騙投資者作出投資，違反加州消費者權益法，而他個人損失達75萬美元。

金州勇士隊上周已捲入另一宗由美國居民發起的集體訴訟，聲討勇士隊、門面球星Stephen Curry等其他球星或名人為FTX代言。

加密貨幣機構近年大舉贊助體壇活動或職業體育場館，在NBA球隊中，邁阿密熱火場館已放棄FTX冠名贊助，洛杉璣湖人、快艇主場館也於2021年改名為Crypto.com場館。

FTX總部遷巴哈馬一年 掃約1.21億美元豪宅

FTX去年因應香港建議收緊虛擬資產交易平台，遷移總部至巴哈馬。路透社引述巴哈馬文件指，FTX、公司高層以至SBF父母買入至少19個當地物業，涉及1.21億美元（約9.5億港元），報道指，FTX 購買的大部分是豪華海濱住宅，最貴一間價值達7200萬美元。

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美國聯邦檢察官調查FTX大宗交易業務

據《彭博》報道，早於FTX申請破產保護前，美國聯邦檢察官已經開始調查該公司。

報道引述消息人士稱，紐約南區聯邦檢察官辦公室幾個月來都在全面檢查有美國和離岸分支的加密貨幣平台，並開始審視FTX的大規模交易業務。

消息人士指，調查重點是對《銀行保密法》的遵守情況。當局已經動用這項要求金融機構採取措施防止洗錢和恐怖主義融資的法律，追究涉嫌虛假聲稱不為美國客戶提供服務的加密貨幣平台。總部位於巴哈馬的FTX曾是全球最大的一家國際加密貨幣交易所，還有單獨且規模極為有限並聲稱遵守該法的公司FTX US。

FTX與美國地區檢察官未有回應查詢。

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編輯：姚卓然