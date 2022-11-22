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【FTX爆煲】在FTX破產前　據報已遭美國檢察官展開檢查

股市 10:51 2022/11/22

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【FTX爆煲】在FTX破產前　據報已遭美國檢察官展開檢查

據《彭博》報道，曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）早於申請破產保護前，美國聯邦檢察官已經開始調查該公司。

報道引述消息人士稱，紐約南區聯邦檢察官辦公室幾個月來都在全面檢查有美國和離岸分支的加密貨幣平台，並開始審視FTX的大規模交易業務。

消息人士指，調查重點是對《銀行保密法》的遵守情況。當局已經動用這項要求金融機構採取措施防止洗錢和恐怖主義融資的法律，追究涉嫌虛假聲稱不為美國客戶提供服務的加密貨幣平台。總部位於巴哈馬的FTX曾是全球最大的一家國際加密貨幣交易所，還有單獨且規模極為有限並聲稱遵守該法的公司FTX US。

FTX與美國地區檢察官未有回應查詢。

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編輯：姚卓然

網絡保安 虛擬貨幣 金融機構 銀行
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