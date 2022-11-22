【烏克蘭戰爭】世衛警告 數百萬烏克蘭人今冬生存受威脅

俄羅斯連日針對烏克蘭能源基建發動襲擊，導致當地陷入能源危機。世界衛生組織警告，烏克蘭數以百萬民眾今年冬天將面臨嚴重的生命威脅。世衛更指出，自俄烏戰爭爆發後，錄得超過700宗醫療設施遇襲事件。

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世衛（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，過半烏克蘭能源基建受損或被破壞，1,000萬當地民眾缺電，加上烏克蘭氣溫預計將低至攝氏零下20度，警告烏克蘭數百萬人今年冬季面臨生存危機。

克魯格指出，烏克蘭的醫療系統面對禿俄烏戰爭以來最黑暗的時刻，最佳解除方法是終止戰爭。克魯格表示，烏克蘭數百間醫院及醫療設施受戰爭波及，多數已停止營運，加上當地能源﹑食水及電力不足，難以應付基本醫療需求。

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世衛估計，烏克蘭將有多達300萬人在冬天被迫離開家園，尋求地方安全度過寒冬。克魯格更表明關注頓涅茨克（Donetsk）中的1.7萬名愛滋病人，指他們賴以維生的抗愛滋病毒藥物存量所剩不多，呼籲建立人道健康走廊幫助有需要人士。

另外，克魯格指烏克蘭的新冠肺炎個案上升，加上疫苗接種率低落，數以百萬當地民眾可能失去或沒有抗體應對新冠病毒。

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責任編輯：吳漢培