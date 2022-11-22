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【比亞迪1211】比亞迪純電動巴士獲挪威大單　料明年次季交付

股市 10:04 2022/11/22

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【比亞迪1211】比亞迪純電動巴士獲挪威大單　料明年次季交付

比亞迪 （01211） 與北歐最大公交運營商Nobina簽訂64台大巴訂單，並計劃於2023年第二季度交付，在挪威Nedre Glomma地區投入運營。

比亞迪現跌2%，報180.8元。

比亞迪指，是次新訂單包括40台12米及24台15米純電動巴士，兩款車均配有比亞迪自主研發的電熱管理系統，以應付挪威極端天氣。同時，亦配備全新一代的磷酸鐵鋰電池及六合一集成控制器總成系統，使大巴的安全性和續航能力均有所保障。

比亞迪大巴銷售北歐區域經理Edison Yin表示，比亞迪與Nobina的合作關係歷久彌新，雙方將攜手共同推進北歐公共交通電動化，助力當地脫碳進程。

自2015年與比亞迪建立合作關係以來，Nobina已有超300輛比亞迪電動巴士在瑞典、挪威和芬蘭運營。2021年，比亞迪為Nobina打造了芬蘭史上的最大電動巴士車隊。2022年年初，比亞迪再次與Nobina簽訂30台大巴訂單，車輛將於年底在赫爾辛基投入運營。

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編輯：姚卓然

 

新能源 汽車 港股 電動巴士 科技產品 比亞迪 交通 極端天氣 挪威 巴士

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