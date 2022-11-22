【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5%　削全年收入預測、盤後跌7%

▲ 【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5% 削全年收入預測

視像會議軟件商 Zoom（美：ZM）收入按年增長5%至11.02億美元，基本符合市場預期，但創下有記錄以來最低收入增速，經調整淨利潤為3.23億美元，或每股1.07美元，高於市場預測的83美分。

Zoom盤後跌7.4%，報74.29美元。

從分部業務來看，公司第三季企業服務業務收入按年增長20%至6.14億美元，佔比升至56%；在線消費者和小型企業客戶收入按年下降8%，至4.88億美元。用戶數據方面，公司共擁有約20.93萬個企業用戶，按年增長14%，低於市場預期的21萬個。在過去12個月的收入中，有3286個客戶貢獻了超過10萬美元的收入，比去年同期增長了31%。

展望未來，關於第四財季，公司預計收入將維持在10.95至11.05億美元之間，和第三財季水平基本持平，或小幅下降。 公司預計第四財季經調整經營利潤將在3.16至3.26億美元之間；每股淨利潤在75美分至78美分之間。 經營利潤和淨利潤均將出現按季下滑。

至於公司對2023財年預測全年收入在4.37至4.38億美元之間，這低於上次給出的4.4億美元的全年指引。公司預計，全財年經調整之經營利潤將達到14.9至15億美元，每股淨利潤為3.91至3.94美元，則高於8月份給出的3.69美元的預測。

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編輯：姚卓然