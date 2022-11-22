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【港股市況】百度、快手今放榜　恒指黑期升約33點、道指期貨升40點（不斷更新）

股市 08:40 2022/11/22

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約48點，恒指料開報17606點。滙豐 （00005） ADR折合報44.88元，較港收市價高0.53元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報281元，較港收市價低2.2元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.06元，較港收市價低1.09元或1.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：39】百度 （09888） 、快手 （01024） 等今公布業績。

【百度9888】百度11.22公布染藍後首份季績　券商料疫情衝擊廣告及雲業務、利潤率續改善

【08：36】恒指黑期升約33點，報17670點，道指期貨升40點，報33775點。

【07：54】【業績】萬國數據第三季淨虧損擴大至約3.4億元人幣　收入增加15%　

【07：45】【業績】中通快遞第三季經調整淨利潤升63%　預計全年包裹量增長9至11%

【07：45】港股ADR收報17606點，跌48點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.88元，較港收市價高0.53元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報281元，較港收市價低2.2元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.06元，較港收市價低1.09元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。

【油價】油價U形收復失地　沙特否認討論OPEC+增產

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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