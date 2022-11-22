【港股市況】百度、快手今放榜　恒指黑期升約33點、道指期貨升40點（不斷更新）

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【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約48點，恒指料開報17606點。滙豐 （00005） ADR折合報44.88元，較港收市價高0.53元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報281元，較港收市價低2.2元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.06元，較港收市價低1.09元或1.4%。
【08：39】百度 （09888） 、快手 （01024） 等今公布業績。
【百度9888】百度11.22公布染藍後首份季績 券商料疫情衝擊廣告及雲業務、利潤率續改善
【08：36】恒指黑期升約33點，報17670點，道指期貨升40點，報33775點。
【07：54】【業績】萬國數據第三季淨虧損擴大至約3.4億元人幣 收入增加15%
【07：45】【業績】中通快遞第三季經調整淨利潤升63% 預計全年包裹量增長9至11%
【07：45】港股ADR收報17606點，跌48點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.88元，較港收市價高0.53元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報281元，較港收市價低2.2元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.06元，較港收市價低1.09元或1.4%。
【07：30】石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。
責任編輯︰梁浩碩