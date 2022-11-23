【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）

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美滙指數及美債息回落，美國10年期債息跌至3.76厘，美滙指數跌0.6%，下試107關口，市場風險胃納回升，美股造好，道指收市升397點，納指升1.4%，夜期反彈60點，收報17535點，中概股指數跌幅收窄，納斯達克金龍中國指數跌1.4%，收報5636點。

螞蟻傳罰款逾10億美元，或反映監管尾聲，阿里美股造好，較港收市價高1.6%。

【螞蟻集團】路透：內地監管機構準備對螞蟻罰款逾10億美元

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 141.53 +1.2% 騰訊ADR 279.54 +0.8% 滙豐ADR 45.26 +1.1% 阿里巴巴美股 74.25 +1.6%

北水走資58.2億元 今年以來最多 吸中移動沽盈富美團

北水今日突然大舉撤出，全日淨流出金額達58.2億元，為今年走資最多的一日。中移動 （00941） 及中聯通 （00762） 分別錄得5.5億元及4.2億元淨流入，中國神華 （01088） 亦有近2.7億元淨流入；盈富基金 （02800） 成為資金逃離潮主角，全日走資35.1億元，美團 （03690） 亦有17.3億元淨流出。

恒指夜期跌46點，報17429點。

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「中字股」急升 恒指全日跌231點

港股反覆跌逾200點。ATM領跌，美團 （03690） 挫逾8%，阿里巴巴 （09988） 跌4%，騰訊 （00700） 跌2%，「中字股」逆市造好，中鋁國際 （02068） 升逾25%，中交建 （01800） 升逾8%，中國聯通 （00762） 升近7%，恒指低開30點，早段曾轉升，其後再度下，午後曾跌逾300點，恒指跌231點，收報17424點，成交近1272億元，科指跌3.2%，報3515點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 44.75 +0.9 +12 9 建行 4.59 +1.3 +10 3 中移動 50.90 +1.8 +9 7 騰訊 277.40 -2.1 -28 9 阿里巴巴 73.10 -4.0 -49 20 美團 139.90 -8.3 -96 -29

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期反彈60點，收報17535點，

【23：38】夜期升102點

【22：20】恒指夜期跌46點，報17429點。

【16：10】ATM領跌，美團 （03690） 挫逾8%，阿里巴巴 （09988） 跌4%，騰訊 （00700） 跌2%，「中字股」逆市造好，中鋁國際 （02068） 升逾25%，中交建 （01800） 升逾8%，中國聯通 （00762） 升近7%，恒指跌231點，收報17424點，成交近1272億元，科指跌3.2%，報3515點。

【16：04】【手遊股】騰訊仍跌2% 報告稱未成年人沉迷遊戲問題已得到基本解決

【16：00】恒指U盤前跌216點，報17439點。

【15：33】恒指跌幅收窄至約170點，報17484點，科指跌2.6%，報3539點。

【15：18】ATM三股合計，已拖累大市約186點。

【互聯網監管】市監局建議修訂《不正當競爭法》、針對數碼經濟監管 美團午後曾跌一成

【15：08】大市尾市跌幅略為收窄，跌244點，報17411點，午後曾低見17287點，科指跌3.1%，報3518點。

【15：02】【中國經濟】中信里昂：內地新一輪疫情封控影響達七成GDP 對經濟復甦保持審慎

【14：56】快手 （01024） 股價績前跌逾6%，低見49.8元，百度 （09888） 績前跌逾2%。

【14：53】多想雲 （06696） 股價挫逾53%，破底低見0.68元。

【14：47】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至5%，美團 （03690） 跌近9%，騰訊 （00700） 跌近3%。

【14：38】康希諾生物 （06185） 跌逾7%，三葉草生物 （02197） 跌逾8%，復星醫藥 （02196） 跌逾5%，藥明生物 （02269） 跌半成。

【14：37】美團 （03690） 跌幅擴大至近一成，低見137.1元。

【14：33】恒指最新跌逾300點，報17330點，跌325點，科指跌3.6%，報3501點。

【14：18】百心安 （02185） 反彈一日後，今日再跌2成，低見23.2元。

【14：17】比亞迪 （01211） 跌近5%，低見175.1元。

【14：15】碧桂園 （02007） 午後跌近7%，雅居樂 （03383） 跌逾7%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【14：14】恒指跌近300點，低17358點。

【13：42】大市跌幅擴至200點，報17454點，科指跌2.6%，報3535點。

【13：38】中移動 （00941） 午後升幅擴大至逾3%，高見51.7元。

【13：34】美團 （03690） 愈跌愈深，低見140.3元跌8%。

【13：26】南南資源 （01229） 最新升7成，高見0.455元，成交增至1164萬元。

【13：24】美團 （03690） 跌7%，低見141.5元。

【13：21】中鋁國際 （02068） 升幅擴至40%，高見2.06元。

【13：15】恒指跌幅擴大至近150點，報17509點，科指跌1.8%，報3565點。

【13：15】美團 （03690） 跌幅再擴大至逾6%，低見142.3元跌穿今早低位。

【13：09】南南資源 （01229） 升逾47%，高見0.39元，成交594萬元。

【13：04】中鋁國際 （02068） 午後由升24%，高見1.9元。

【13：03】大市跌幅擴大至近100點，跌94點，17561點。

【13：01】美團 （03690） 午後初段跌逾5%，騰訊 （00700） 跌近0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%。

【13：00】恒指午後初段跌約40點，報17616點，科指跌0.8%，報3602點。

【12：00】恒指半日反覆跌68點，報17587點，成交618億元。科指跌1.1%，報3592點。美團 （03690） 領跌，半日跌逾5%，騰訊 （00700） 跌近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。「中字股」急升，其中聯通 （00762） 升一成破頂，中電信 （00728） 升近5%破頂，中移動 （00941） 升逾2%。另外，中交建 （01800） 亦升近一成，中國中車 （01766） 升逾6%。

【異動｜基建股】資金突捧基建股 中交建急抽9% 日前內地表示要確保第四季工業經濟運行在合理區間

【11：50】【共同富裕】劉強東：京東副總監級別以上減薪1成至2成

【11：44】【本港樓市】大華繼顯：本港樓市復甦之路漫長兼步伐緩慢 看好3地產股在加息環境中最為穩健

【11：37】聯通 （00762） 升幅擴大至一成，破頂高見4.2元。

【11：35】【異動｜電訊股】中國聯通突升9%、A股漲停 中移動中電信倒升

【11：31】上證半日升0.8%，深證跌不足1點，創業板指跌0.3%。

【11：31】大市轉升約20點。

【11：29】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，美團 （03690） 跌幅收窄至逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【11：27】大市跌幅收窄至約50點，報17605點，科指跌0.8%，報3602點。

【11：27】東方海外 （00316） 逆市升3%，中遠海能 （01138） 升逾6%，中遠海控 （01919） 升逾4%。

【11：24】【港元匯價】港匯一度逼近7.8偏強水平、2月來首見 1個月HIBOR再高0.24厘、續創14年高

【11：20】聯通 （00762） 最新升近9%，高見4.14元破頂。中電信 （00728） 升逾3%，破頂高見2.99元。中移動 （00941） 亦升逾1%，高見50.9元。

【11：16】美團 （03690） 跌幅擴大至6%，低見143.1元，個股拖累大市約70點。

【11：11】大市跌幅略收窄至約123點，報17532點，科指跌1.4%，報3580點。美團 （03690） 領跌，股價跌逾半成，低見143.8元。

【11：10】聯通 （00762） 升幅進一步擴大至6%，高見4.04元。

【11：07】三大中資電訊股公布10月數據後，股價逆市向上，中移動 （00941） 升0.6%，聯通 （00762） 升3%，中電信 （00728） 升逾1%。

【內地電訊股】中移動10月5G客戶數增至5.71億 一文看清內地電訊商10月數據

【11：02】【內銀股】人行潘功勝：加快推進金融數字化轉型工作 運用金融科技增強銀行小微信貸能力

【10：58】【內房危機】融創境內債重組已有兩種債務展期方案、2025年起償還本金 12月初進行表決

【10：54】部分內房股高開轉跌，碧桂園 （02007） 轉跌0.4%，雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌0.6%。

【10：49】【加電費】2023年電費檢討下午公布 中電料加電費一成多、港燈或加逾3成

【10：43】四大內銀普遍逆市向好，其中以工行 （01398） 表現最好，股價升逾1%，中行 （03988） 升0.8%，農行 （01288） 升0.4%，建行 （00939） 跌0.4%。

【10：35】SaaS概念股中國有贊 （08083） 股價回吐一成，低見0.196元，微盟 （02013） 跌逾4%，金蝶 （00268） 跌近4%。

【10：28】大市跌幅擴大至200點。

【10：27】美團 （03690） 受壓，最新跌近半成，低見145元。

【10：22】CLSA PREMIUM （06877） 升勢未止，股價今早逆市再升逾27%，高見0.219元。

【10：18】將於本周公布業績的美團 （03690） ，股價跌逾4%，低見146.1元。

【10：16】體育用品股續向下，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌3%，安踏 （02020） 跌逾2%。

【10：11】納指跌1%，ATM領跌，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【10：05】【比亞迪1211】比亞迪純電動巴士獲挪威大單 料明年次季交付

【10：04】大市跌幅擴大至百點，報17512點，跌143點，科指跌1.7%，報3568點。

【09：59】三桶油逆市向上，其中，中石油 （00857） 升近2%，中海油 （00883） 升0.6%，中石化 （00386） 升逾1%。

【09：58】立法會環境事務委員會今天舉行會議，兩電將在會上公布明年電費檢討結果。中電 （00002） 升0.3%，電能 （00006） 升0.3%，港燈 （02638） 跌0.4%。

【09：55】恒指跌約50點，報17600點，跌55點，科指跌1.2%，報3587點。

【09：53】滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 升0.6%，中移動 （00941） 升0.1%，港交所 （00388） 跌1%。

【09：46】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 早段跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。另外，今日將公布業績的百度 （09888） 跌近0.1%，快手 （01024） 跌逾3%。

【09：45】港股早段轉升，恒指最新升約34點，報17690點，科指跌0.7%，報3606點。

【09：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 早段升逾2%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升5%，雅居樂 （03383） 升近3%。

【09：32】香港小輪 （00050） 預期年度綜合純利按年增加逾9倍，去年同期錄得純利1.18億元。香港小輪股價升逾9%，高見6.79元。

【09：25】「細劉」劉鑾鴻旗下、本地百貨公司崇光百貨SOGO母企利福國際 （01212） 升逾1%，開報4.98元破頂。利福國際公布，私有化議案已獲計劃股東批准。

【SOGO母企】「細劉」劉鑾鴻成功私有化利福國際 EGM大比數通過決議案

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.3%，內房向上，中海外 （00688） 升0.8%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%，恒指低開30點，開報17625點，科指跌0.6%，報3609點。

【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃 「金融機構不能過度避險」

【09：13】期指開報17666點，升2點。

【08：39】百度 （09888） 、快手 （01024） 等今公布業績。

【百度9888】百度11.22公布染藍後首份季績 券商料疫情衝擊廣告及雲業務、利潤率續改善

【08：36】恒指黑期升約33點，報17670點，道指期貨升40點，報33775點。

【07：54】【業績】萬國數據第三季淨虧損擴大至約3.4億元人幣 收入增加15%

【07：45】【業績】中通快遞第三季經調整淨利潤升63% 預計全年包裹量增長9至11%

【07：45】港股ADR收報17606點，跌48點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.88元，較港收市價高0.53元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報281元，較港收市價低2.2元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.06元，較港收市價低1.09元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。

【油價】油價U形收復失地 沙特否認討論OPEC+增產

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【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩