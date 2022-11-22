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【Twitter】在著手裁減銷售員工之際　馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

股市 08:22 2022/11/22

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【Twitter】馬斯克著手裁減銷售員工之際　報道指馬斯克向員工表示不再計畫裁員

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後裁員消息不斷，馬斯克據報正考慮再對公司銷售部門進行新一輪裁員。不過另一方面，根據Insider報道指，馬斯克舉行了另一次Twitter全體會議，會上向剩餘員工表示不再計畫裁員，亦沒打算將總部搬到德州，與會者表示，馬斯克稱可能會增聘工程師，意味這是自馬斯克接管公司以來，首次表示裁員潮已結束。

馬斯克上周要求員工在高強度工作及面臨解僱當中「二選一」。知情人士透露，認同他願景的銷售員工人數超過大量辭職的技術部門。他們表示，馬斯克利用裁員來平衡剩餘的人力。報道指引述兩名知情人士透露，部分被解雇員工周日開始收到通知，目前尚未清楚多少人受到今輪裁員影響。

馬斯克10月底接手前，Twitter有7000多名員工。知情人士指，內部員工數量的統計目前顯示為2750人，但部分辭職及裁員可能仍在計算中。

【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【Twitter】馬斯克發「最後通牒」後關閉Twitter辦公室　逼員工在高強度工作、辭職二選一後語氣軟化

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Twitter 裁員

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