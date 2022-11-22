▲ 【業績】萬國數據第三季淨虧損擴大至約3.4億元人幣 收入增加15%

萬國數據 （09698） 公布，第三季淨收入按年增加14.9%至23.7億元（人民幣‧下同），淨虧損由去年同期的約3億元擴大至約3.4億元，經調整EBITDA按年增長10.9%至10.7億元。

期內，集團服務收入按年增長14.9%至23.7億元，增加主要是由於上一季度計費面積的增長帶來的整個季度收入貢獻及2022年第三季度計費面積淨增長14,184平方米的貢獻，主要與上海17號 二期、廊坊1號、南通4號及南通5號數據中心有關。而整體毛利率為20.8%，按年跌1.3個百分點，按季回升0.5個百分點。由於銷售成本的組成部分減少，部分被電力成本增加所抵銷。

已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加30,315平方米至截至9月底的618,369平方米，按年增加16%。運營面積增加6,128平方米至510,511平方米，按年加12.4%，運營面積的簽約率為95.6%。在建面積按年增16%至182,355平方米，而在建面積的預簽約率為71.5%，按年升9.4個百分點。

集團主席兼首席執行官黃偉表示，集團在第三季度取得了穩健的業務表現，並增加了超過30,000平方米的新預訂量，其中約26,000平方米為馬來西亞柔佛州努沙再也地塊，是具有里程碑意義的中標函載明的預訂量，這是對集團東南亞戰略的有力支持。

至於展望未來，集團確認先前提供的經修訂指引之2022年的總收入為92.5億元至94億元，經調整EBITDA為42億元至42.8億元，及原始資本支出指引約為120億元維持不變。

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編輯：姚卓然