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【業績】中通快遞第三季經調整淨利潤升63%　預計全年包裹量增長9至11%

股市 07:44 2022/11/22

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【業績】中通快遞第三季經調整淨利潤升63%　預計全年包裹量增長9至11%

中通快遞 （02057） 公布第三季度業績。中通快遞季度淨利潤18.96億元人民幣，按年增長65.1%，調整後淨利潤為18.73億元人民幣，升63.1%，經調整每股收益2.36元人民幣。毛利24.44億元人民幣，增長55.9%，毛利率由去年同期的21.2%改善至 27.3%。

期內，收入89.45億元人民幣，按年增長21%。包裹量為63.68億件，增長11.7%，市場份額擴大1.3個點到22.1%。

公司指，第四季度前半程電商促銷期間的行業交易量平穩，隨後出現波動。盡管短期內仍存在不確定性，但有信心形勢向好，並對長期前景明朗充滿信心。

考慮到當前市場條件、宏觀經濟和新冠疫情相關不確定性，中通快遞修訂先前公佈的年度指引。預計2022年的全年包裹量將為243億至247.4億件，按年增長9至11%。與行業整體表現相比，有信心實現全年市場份額至少增長1個百分點的目標。

11月17日，董事會批准股份回購計劃的進一步變動，將可回購的股份總價值由10億美元增加到15 億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 中通快遞—SW（02057）

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