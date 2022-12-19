【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

阿根廷法國加時互射12碼，阿根廷全數射入4球，法國射失兩球，美斯將高舉大力神盃。阿根廷自1986年馬勒當拿帶領奪得世界盃後，時隔36年，由美斯帶領下再奪冠。

世界盃決賽峰迴路轉，法國高盧雄雞在80分鐘睡醒，麥巴比1分鐘在連入兩球，追和阿根廷2比2，要進行加時作賽，加時各入1球，打成3比3，要互射12碼，金靴獎麥巴比亦以8球力壓美斯7球。

阿根廷先在上半場大放異彩，由迪馬利亞左路突破每每得手，首先博得丹比利犯錯，贏得12碼罰球，由美斯先開紀錄。阿根廷其後右路策動進攻，右邊一個美妙組織，傳到左邊禁區，迪馬利亞入第二球。不過，在64分鐘，換出迪馬利亞後，亦標誌着阿根廷全力死守，可惜久守必失。法國追和成2比2的一球，亦是由法國球員由美斯腳下奪得。

阿根廷雖然以美斯為核心，但今屆打整體，各球員拼勁有加，直情「跑埋美斯果份」，首仗意外慘負沙地後，先有年輕小將安素費南迪斯妙射，打起球隊信心，正選前鋒馬天尼斯狀態欠佳，後備的阿拉維斯仍可與美斯合作無間，對克羅地亞表現出色，到今場迪馬利亞奇兵突出，玩弄法國右路後防於股掌之間。

至於最準的賽前數據，是參考西班牙分組賽輸首場，最後贏得世界盃的數據，最令人深刻。

世界盃賽果：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：譚志偉

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際