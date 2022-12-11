【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果

▲ 哈利簡尼射失12碼，由隊友安慰。

法國對英格蘭上演了今屆世界盃最精彩的一場賽事，兩隊對攻快上快落，均表現出冠軍相，可惜是在8強戰提早相遇，英格蘭先後獲得兩球判罰射12碼的機會，哈利簡尼一入一射失，負法國1比2，最終8強戰出局。

法國上半場先由一球世界波打開紀錄，曹亞文尼勁射得手，下半場沙卡博得12碼，哈利簡尼射入追成1比1，其後法國的基奧特接應傳中，頂入成領先1比2，英格蘭的萬治後備換出，遭靴南迪斯禁區內撞跌，英格蘭再獲得12碼的機會，可惜哈利簡尼射失，越眉而去。法國下一場對摩洛哥。

▲ 一代球王C朗拿度輸波掩面痛哭，無語問蒼天

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葡萄牙門將一次低級錯誤，斷送葡萄牙出線機會，C朗拿度賽後哭成淚人，一代球王緣盡世界盃，成為C朗拿度生涯的一大遺憾。上半場42分鐘，被譽為世界最好的門將、曼聯及車仔爭購現年23歲的迪阿高哥斯達，一次出迎的判斷失誤，遭摩洛哥的安拿斯利率先搶點頭槌破網，先開紀錄。

C朗拿度跟從教練部署，下半場才後備換入，不過摩洛哥以防守佳見稱，直至完場亦找不到破門機會，葡萄牙以0比1飲恨。C朗拿度今年以來一直備受批評，不過葡萄牙落後一球時，C朗拿度仍在後備席，攻擊C朗國家隊表現的聲音，應隨着葡萄牙的輸波而減退。

世界盃賽果：

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記者：譚志偉

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