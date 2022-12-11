  • 15°C
香港時間 : 20221211日 (週日) 06:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果

股市 05:40 2022/12/11

分享：

分享：

哈利簡尼射失12碼，由隊友安慰。

法國對英格蘭上演了今屆世界盃最精彩的一場賽事，兩隊對攻快上快落，均表現出冠軍相，可惜是在8強戰提早相遇，英格蘭先後獲得兩球判罰射12碼的機會，哈利簡尼一入一射失，負法國1比2，最終8強戰出局。

法國上半場先由一球世界波打開紀錄，曹亞文尼勁射得手，下半場沙卡博得12碼，哈利簡尼射入追成1比1，其後法國的基奧特接應傳中，頂入成領先1比2，英格蘭的萬治後備換出，遭靴南迪斯禁區內撞跌，英格蘭再獲得12碼的機會，可惜哈利簡尼射失，越眉而去。法國下一場對摩洛哥。

一代球王C朗拿度輸波掩面痛哭，無語問蒼天

    點擊圖片放大
    +3
    +2

葡萄牙門將一次低級錯誤，斷送葡萄牙出線機會，C朗拿度賽後哭成淚人，一代球王緣盡世界盃，成為C朗拿度生涯的一大遺憾。上半場42分鐘，被譽為世界最好的門將、曼聯及車仔爭購現年23歲的迪阿高哥斯達，一次出迎的判斷失誤，遭摩洛哥的安拿斯利率先搶點頭槌破網，先開紀錄。

C朗拿度跟從教練部署，下半場才後備換入，不過摩洛哥以防守佳見稱，直至完場亦找不到破門機會，葡萄牙以0比1飲恨。C朗拿度今年以來一直備受批評，不過葡萄牙落後一球時，C朗拿度仍在後備席，攻擊C朗國家隊表現的聲音，應隨着葡萄牙的輸波而減退。

世界盃賽果：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：譚志偉

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

港股 運動員 塞內加爾 威爾斯 世界盃 英格蘭 伊朗 阿根廷 墨西哥 突尼西亞

下一篇文章

【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【中國開關】薩默斯：防疫放寬影響難測　未來6個月將仔細關注中國
【中國開關】薩默斯：防疫放寬影響難測　未來6個月將仔細關注中國
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌249點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌249點　美團ADR低港4%（不斷更新）
【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）
【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【美國經濟數據】美國11月PPI升幅超預期　12月密大市場氣氛勝預期
【美國經濟數據】美國11月PPI升幅超預期　12月密大市場氣氛勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款