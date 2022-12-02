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【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果

股市 05:21 2022/12/02

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日本隊，勝了。

世界盃最大混戰日，最終日本落後1球，爆出大冷門反勝西班牙，E組首名出線，西班牙次名出綫，德國及哥斯達黎加出局。凌晨時份仍要考驗球迷對壓力的承受能力，隨着兩場波形勢峰迴路轉，球迷不斷計算哪隊球隊出線，西班牙輕敵下，以1比2輸給日本，E組排名第二，德國反覆領先哥斯達黎加4比2，小組分別排名第三及第四，提早買機票回國。

值得留意的是，日本反勝西班牙的一球，成為問題球，很多球迷很想知道，是否已完全出底線，以及VAR房為何沒有釋放畫面。不過，日本全場猶如足球小將般拼命，表現精彩，相反，西班牙龍門多次玩波，然後輸波，會令人懷念迪基亞沒有入選。

入第二球前一刻，究竟是否未完全出界？

世界盃分組賽踏入第12天，已進行44場賽事，F組比利時盧卡古錯失3次入球機會，悶和克羅地亞，比利時與加拿大一齊出局，令人意外的是摩洛哥贏加拿大2比1後，以兩勝1和7分排F組榜首，克羅地亞表現穩定，以5分排F組次名。

日本16強將對克羅地亞，西班牙對摩洛哥。

小組最後4場賽事，今晚11時H組同步兩場，迦納對烏拉圭，南韓對葡萄牙；凌晨4點G組同步兩場，喀麥隆對巴西，塞爾維亞對瑞士。

值得留意的是，小組尾輪賽事及16強賽事均無免費電視直播。

即看世界盃賽果：

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記者：譚志偉

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