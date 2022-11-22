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【著數優惠】 君悅酒店推33折劈價優惠 海景客房連早餐+自助午餐+下午茶 低至每位$1,264

理財智慧 08:01 2022/11/22

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說到香港最靚的景色，維多利亞港當然是其中之一，無論是日間還是晚上也有獨特的美景。其中臨海而建，可盡覽維港美景的灣仔香港君悅酒店，曾接待多位元首、政要名人、明星等，配備五星級設施，是不少港人愛到的staycation之選。最近KKday推出君悅酒店快閃優惠，入住海景客房住宿連早餐、Tiffin 自助午餐、Tiffin 下午茶，低至33折，每位僅1,264元。

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【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮


以下為6大優惠詳情：


優惠一：【低至 33 折】長達 24 小時入住君悅豪華海景客房連自助早餐、Tiffin 自助午餐、Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠: 2,780元/晚 起 (原價: 8,368元) 優惠連結：請按此
 
2 位成人入住，只須 HK$1,390/位 (已包含 10%服務費)
- 君悅豪華海景客房住宿一晚
- 入住日於 Tiffin 茶園享用雙人自助午餐連啤酒及冰茶暢飲（只於星期一至六供應）
- 退房日享用豐富雙人自助早餐
- 退房日享用 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：588元）
- 延遲退房至晚上 6 時（只限星期一至四入住，公眾假期及前夕、2022 年 12 月 23 日至 2023
年 1 月 2、21-25 日除外）
- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置
（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）
11 月：星期一至四入住2,930元，星期五入住 3,080元，星期六入住3,230元
12 月：星期一至四入住3,030元，星期五及 12 月 28-29 日入住3,230元，星期六、12
月 23 日、27 日、30 日入住 3,430元
1 月：星期一至四入住2,780元，星期五入住2,980元，星期六及 1 月 2 日入住
3,080元 （1 月 1、21至25 日除外）
可選擇入住日期：2022 年 11 月 23 日至 1 月 31 日 (12 月 24-26，31 日及 1 月 1 日除外)

【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折，詳見【下一頁


優惠二：【低至 3 折】入住君悅套房連嘉賓軒禮遇、1,200元餐飲或水療消費額及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠: 3,740元/晚 起 (原價: 12,578元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須1,870元/位 (已包含 10%服務費)
- 君悅套房住宿住宿一晚
- 尊享嘉賓軒禮遇，包括美酒佳餚、精選自助早餐、清新輕巧的小食、香檳及黃昏雞尾酒
- 入住期間享用1,200元餐飲或水療消費額（適用於 Tiffin、君悅咖啡廳、Grand HyattSteakhouse、港灣壹號等）
- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置
（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）
星期一至四入住3,740元/晚，
星期五、日、12 月 23、28-30 日及 1 月 2 日入住4,040元/晚，
星期六、12 月 26-27 日及 1 月 1 日入住 4,290元/晚，
12 月 24-25 日入住 4,450元/晚，12 月 31 日入住5,740元/晚
可選擇入住日期：2022 年 12 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日（1 月 21-25 日除外）


優惠三：【低至 33 折】長達 24 小時入住君悅豪華海景客房連自助早餐、Tiffin 自助晚餐、Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠: 3,520元/晚 起 (原價: 10,666元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須 1,760元/位 (已包含 10%服務費)
- 君悅豪華海景客房住宿一晚
- 入住日於 Tiffin 茶園享用雙人自助晚餐
- 退房日享用豐富雙人自助早餐
- 退房日享用 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：588元）
- 延遲退房至晚上 6 時（只限星期一至四入住，公眾假期及前夕、2022 年 12 月 23 日至
2023 年 1 月 2、21-25 日除外）
- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置
（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）
11 月：星期一至四入住3,620元，星期五入住3,820元，星期六入住4,020元12 月：星期一至四入住3,720元，星期五、日及 12 月 28-29 日入住3,920元，星期六、12 月 23 日、27 日、30 日入住4,120元
1 月：星期一至四入住3,520元，星期五入住3,720元，星期六及 1 月 2 日入住
3,920元（1 月 1、21-25 日除外）
可選擇入住日期：2022 年 11 月 23 日至 1 月 31 日 (12 月 24-26，31 日及 1 月 1 日除外)

【消費優惠】麥當勞世界盃期間限定優惠 一蚊大可樂強勢回歸 同場加推$100任選8杯手調咖啡優惠券，詳見【下一頁


優惠四：【低至 38 折】長達 24 小時入住君悅豪華海景客房連自助早餐、露天池畔餐廳燒烤自助晚餐、Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠: 2,980元/晚 起 (原價: 7,842元)  優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須1,490/位 起 (已包含 10%服務費)

- 君悅豪華海景客房住宿一晚
（11 月期間入住可享澳洲主題客房禮遇）
- 入住日於露天池畔餐廳享用雙人燒烤自助晚餐
（12 月期間入住可享升級節慶燒烤自助晚餐，包括冰鎮龍蝦、烤火雞等應節美食)
- 退房日享用豐富雙人自助早餐
- 退房日享用 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：588元）
- 延遲退房至晚上 6 時（只限星期一至四入住，公眾假期及前夕、2022 年 12 月 23 日至 2023
年 1 月 2、21-25 日除外）
- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置
（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）
11 月：星期一至四入住3,030元，星期五、日入住3,180元，星期六入住3,330元
12 月：星期一至四入住3,430元，星期五、日及 12 月 28-29 日入住3,630元，星期
六、12 月 23 日、27 日、30 日入住 3,830元
1 月：星期一至四入住2,980元，星期五、日入住3,130元，星期六及 1 月 2 日入住
3,280 元（1 月 1、21-25 日除外）
可選擇入住日期：2022 年 11 月 23 日至 1 月 31 日 (12 月 24-26 日，12 月 31 日及 1 月 1
日、1 月 21-25 日除外除外)

 
優惠五：【Steakation｜低至 38 折】長達 24 小時入住君悅豪華海景客房連自助早餐、Grand Hyatt Steakhouse 晚餐套餐、Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠: 3,780元/晚 起 (原價: 9,947元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須1,890元/位 起 (已包含 10%服務費)

- 君悅豪華海景客房住宿一晚
（11 月期間入住可享澳洲主題客房禮遇）
- 入住日於 Grand Hyatt Steakhouse 享用 “Steakation”雙人 4-5 道菜晚餐套餐
（11 月入住：澳洲主題 / 12 月至 1 月入住：節慶主題）
- 退房日享用豐富雙人自助早餐
- 退房日享用 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份（價值：588元）
- 延遲退房至晚上 6 時（只限星期一至四入住，公眾假期及前夕、2022 年 12 月 23 日至 2023
年 1 月 2、21-25 日除外）
- 生日或紀念日送：小蛋糕、房間佈置
（房間佈置限星期一至四入住，公眾假期及前夕除外）
11 月：星期一至四入住 3,830元，星期五、日入住4,080元，星期六入住 4,230元
12 月：星期一至四入住4,030元，星期五、日及 12 月 28-29 日入住 4,180元，星期
六、12 月 23 日、27 日、30 日入住 4,330元
1 月：星期一至四入住3,780元，星期五、日入住3,930元，星期六及 1 月 2 日入住
4,080元（1 月 1、21-25 日除外）
可選擇入住日期：2022 年 11 月 23 日至 1 月 31 日 (12 月 24-26 日，12 月 31 日及 1 月 1
日、1 月 21-25 日除外除外)

優惠六：【聖誕住宿｜低至 34 折】入住君悅豪華客房連自助早餐、Tiffin 自助午餐及生日或紀念日禮遇


KKday 快閃優惠:$4,280元/晚 起 (原價: 12,588元)  優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須 2,140元/位 (已包含 10%服務費)
- 君悅豪華客房住宿一晚
- 入住日於 Tiffin 享用雙人自助午餐
（另設露天池畔餐廳享用雙人燒烤自助晚餐 （12 月期間入住可享升級節慶燒烤自助晚餐，包
括冰鎮龍蝦、烤火雞等應節美食）/Tiffin 雙人自助晚餐住宿方案）
- 退房日享用豐富雙人自助早餐
Tiffin 雙人自助午餐方案：
12 月 24 日入住 HK$4,280，12 月 25 日入住 5,740元，12 月 26 日入住 4,430元
露天池畔餐廳雙人燒烤自助晚餐方案：
12 月 24-25 日入住 HK$4,630， 12 月 26 日入住 4,050元，12 月 31 日入住5.080元，1月 1 日入住 3,780元
Tiffin 雙人自助晚餐：
12 月 24 日入住 5,840元，12 月 25 日入住 5,520元，12 月 26 日入住 4,290元
可選擇入住日期：2022 年 12 月 24-26 日及 1 月 1 日
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 21 日 22:00 至 11 月 27 日 23:59

【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售，詳見【下一頁

11 月 15 日起入住客人即可獲贈 Clarins 皇牌修護產品體驗套裝
(價值 216元)，另可享有「煥發年輕」個人肌膚諮詢服務 1 次，完成後更可獲贈專
屬修護體驗裝乙份*。禮品先到先得，送完即止。

 

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責任編輯：陳詠妍

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