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【高通芯片跑分】高通Snapdragon 8 Gen 2分數曝光　比聯發科稍勝

科技 22:19 2022/11/21

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高通剛宣布推出Snapdragon 8 Gen 2 平台，相信各品牌手機會即將推出。（彭振濠）

11月可算是旗艦手機芯片大戰，聯發科及高通先後推出主力產品，高通的運算平台Snapdragon 8 Gen 2採用8核設計，記者參與官方測試，在該公司參考設計下得到大致評分。

在Antutu的測試中，評分為1275822分，CPU得分為266300分、GPU則為571204分，而早前有網站公布的MediaTek 9200測試得出的評分則為1266102分，在此，高通稍為佔優，由於高通亦強調Snapdragon 8 Gen 2的人工智能效果，所以記者亦利用AITutu測試，評分為3550666，至於PCMark的得分則為18974。

記者在參考設計手機上測試Snapdragon 8 Gen 2芯片平台效能。（彭振濠攝）

【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半

今次的Snapdragon 8 Gen 2採用了4微米製程設計，採用Arm最新架構設計、Armv9指令集，8組核心採用三叢集運算配置。高通採用了半客制化設計，是64位元的Kryo處理器，主核心為Cortex-X3 CPU，其他則是4組效能核心Cortex-A715 2.8GHz CPU及3組節能核心Cortex-A510 2.0GHz CPU。不過無論如何，這始終是參考設計手機得出得分數，最終表現應該還是待廠商如小米及Vivo的產品面世才最實際。

記者：彭振濠
 

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