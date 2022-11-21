▲ 【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃 「金融機構不能過度避險」

人民銀行、銀保監會周一（21日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。人民銀行副行長潘功勝在座談會上稱，會在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，面向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。

潘功勝稱，目前該結構性政策工具具體操作方案正在向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝：金融機構不能過度避險

有官媒指，房地產金融政策有三個政策目標：一是阻斷、弱化風險外溢，二是維護住房消費者的合法權益，三是支持剛性改善性住房需求；2021年恒大 （03333） 風險顯性化後，引發了和其模式類似的高負債、高槓桿、高周轉、膨脹速度非常快的房企的違約風險，疊加房地產市場需求中樞水平下降、疫情頻繁擾動等因素，放大了房企風險的外溢性。

潘功勝稱：「在這種情況下，金融機構避險是正常現象，但不能過度避險。」潘功勝補充，目前過度避險現象仍在不同程度上存在，如部分金融機構對民企融資「一刀切」等。潘功勝強調，各商業銀行應根據《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》重新評估各行內部政策。

主要銀行境外分支行要加大對優質房企內保外貸支持

潘功勝表示，主要銀行的境外分支行要加大對優質房企內保外貸業務的支持力度；按照市場化、法治化原則，向優質房企出具保函置換預售監管資金；並通過與優質房企建立戰略合作關係等方式實現長期合作共贏。

潘功勝又稱，銀行要支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期；用好民營企業債券融資支持工具支持民營房企發債融資；完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實。

針對各銀行較為關注的房地產貸款集中度管理問題，潘功勝明確，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

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編輯：李哲毅