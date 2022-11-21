  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 22:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃　「金融機構不能過度避險」

宏觀解讀 21:53 2022/11/21

分享：

分享：

【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃　「金融機構不能過度避險」

人民銀行、銀保監會周一（21日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。人民銀行副行長潘功勝在座談會上稱，會在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，面向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。

潘功勝稱，目前該結構性政策工具具體操作方案正在向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝：金融機構不能過度避險

有官媒指，房地產金融政策有三個政策目標：一是阻斷、弱化風險外溢，二是維護住房消費者的合法權益，三是支持剛性改善性住房需求；2021年恒大 （03333） 風險顯性化後，引發了和其模式類似的高負債、高槓桿、高周轉、膨脹速度非常快的房企的違約風險，疊加房地產市場需求中樞水平下降、疫情頻繁擾動等因素，放大了房企風險的外溢性。

潘功勝稱：「在這種情況下，金融機構避險是正常現象，但不能過度避險。」潘功勝補充，目前過度避險現象仍在不同程度上存在，如部分金融機構對民企融資「一刀切」等。潘功勝強調，各商業銀行應根據《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》重新評估各行內部政策。

主要銀行境外分支行要加大對優質房企內保外貸支持

潘功勝表示，主要銀行的境外分支行要加大對優質房企內保外貸業務的支持力度；按照市場化、法治化原則，向優質房企出具保函置換預售監管資金；並通過與優質房企建立戰略合作關係等方式實現長期合作共贏。

潘功勝又稱，銀行要支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期；用好民營企業債券融資支持工具支持民營房企發債融資；完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實。

針對各銀行較為關注的房地產貸款集中度管理問題，潘功勝明確，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：

【內房危機】中證監易會滿：支持改善優質房企資產負債表　撐內房合理債券融資需求

【內房危機】新城發展：150億元人幣註冊額度之中期票據申請獲批

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 內地物業 恒大 潘功勝 中國人民銀行 銀行 金融機構

上一篇文章

【盈喜盈警】翠華盈喜料中期溢利虧轉盈　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】中證監易會滿：支持改善優質房企資產負債表　撐內房合理債券融資需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【港股北水+夜期】北水錄47.2億元淨流入　集中吸指數ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄47.2億元淨流入　集中吸指數ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
【特首確診】行政長官李家超曼谷返港後確診新冠病毒
【特首確診】行政長官李家超曼谷返港後確診新冠病毒
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款