▲ 【內房危機】中證監易會滿：支持改善優質房企資產負債表 撐內房合理債券融資需求

中證監主席易會滿出席2022金融街論壇年會時表示，當前要密切關注房地產行業面臨的困難挑戰，支持實施改善優質房企資產負債表計劃，繼續支持房地產企業合理債券融資需求，支持涉房企業開展併購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業務的企業開展股權融資。

北交所開市滿一周年，易會滿表示，會深化新三板改革創新，推進北交所高質量擴容，包括統籌推進投資端制度改革，豐富投資者類型，推動混合交易、融資融券等製度落地實施，提升市場流動性；完善債券、基金、資產證券化、指數等產品體系，進一步增強北交所市場功能和活力。

易會滿：有投資機構「散戶化」 更重視中小投資者保護

易會滿亦談及內地投資文化問題，他稱，內地資本市場起步晚、發展快，市場的文化積澱還不夠，財富管理機構的本分是「受人之託、代人理財」，但有些機構從理念到行為都存在差距。易會滿又稱，一些投資機構未牢固樹立價值投資理念，熱衷於追逐市場熱點，「散戶化」特徵明顯，提醒要充分吸收借鑒成熟市場尊崇法治、恪守契約精神等理念。

易會滿稱，全球各國資本市場投資者結構差異較大，但機構化是一個大趨勢，近年A股機構投資者持股和交易占比穩步上升，個人投資者交易占比逐步下降到60%左右，然而個人投資者數量超過2億，要在繼續發展壯大機構投資力量的同時，更加重視中小投資者合法權益的保護。

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編輯：李哲毅