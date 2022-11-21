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【中國經濟】銀保監郭樹清：部分理財產品波動屬市場調整表現　中國仍在城市化高峰期

宏觀解讀 21:06 2022/11/21

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【中國經濟】銀保監郭樹清：部分理財產品波動屬市場調整表現　中國仍在城市化高峰期

近期多家銀行發行的理財產品出現回落，個別新發行產品甚至跌破初始價。銀保監會主席郭樹清出席2022金融街論壇年會開幕式暨全體大會時表示，最近由於市場看好經濟恢復前景，債券收益率有所上升，引發部分銀行理財產品淨值波動，形容這屬市場自身調整表現，總體風險完全可控。

郭樹清又稱，現時個人投資者可選擇的金融產品越來越豐富多樣，同時面臨的風險也越來越複雜，需要很好地把握收益和風險的平衡；市場經濟條件下，高收益必然伴隨著高風險，「宣揚『保本高收益』『低風險高收益』肯定都是金融詐騙」。

郭樹清表示，今年以來，美歐通貨膨脹率創40年之最，貨幣政策由極限寬鬆猛然轉向激進加息，疊加新冠疫情反覆、地緣政治衝突及其他問題，極大地增加了世界經濟復甦的難度和不確定性。

郭樹清稱，中國具有獨特制度優勢，產業體系齊全及最廣闊的統一市場，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，長期向好的基本面最爲堅實。

郭樹清又表示，最近海外媒體持續炒作中國「房地產危機」和「建築業衰落」，強調中國仍然處於城市化的高峰時期和鄉村振興的起步階段，全社會固定資產投資具有很大的增長潛能。

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