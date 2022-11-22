香港研引入虛擬資產ETF　惟需瞭解相關風險

上月，政府發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，闡明在香港發展虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。就此方面，證監會有意批准虛擬資產期貨交易所買賣基金（ETF）在香港公開發售計劃，預計初期階段將限於引入在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）買賣的比特幣（Bitcoin）期貨和以太幣（Ethereum）期貨。

隨着政府改變對虛擬資產的態度，並積極推動虛擬資產行業發展及金融創新，將鞏固香港作為國際金融中心的地位。其中，擬允許投資者在港進行虛擬資產相關交易及引入虛擬資產期貨ETF，將進一步擴大香港 ETF 產品的種類及規模。我們相信業界將積極評估客戶的投資需求，加強投資者於虛擬資產的教育，同時投資者也可在香港獲得監管完善的虛擬資產產品與服務。

虛擬資產波動大 投資前應多了解

由於虛擬資產及加密貨幣交易商現時缺乏完善監管和約束，加上不少的虛擬資產波幅甚大，相關投資風險甚高，故如何涉足虛擬資產將成為關鍵。以最近加密貨幣交易商FTX破產的事件為例，雖然作為全球第二大加密貨幣加易平台，FTX的規模已經相當龐大，但由於管制及規範的不足，未能防範FTX在短時間內陷入流動性危機，最終破產的風險。相反，將資產配置到在芝加哥商品交易所上的主流虛擬資產期貨（比特幣期貨和以太幣期貨）較能受惠於相關交易所歷史悠久的背景的及完善的監管措施，使相關投資得到一定程度保障。同時，與外國上市的同類ETF相比，香港上市的ETF於港股交易時段買賣，方便投資者參與。相信透過具遠見的投資方針和相關規管，投資者或能於未來通過ETF等途徑，在風險可控的基礎上捕捉虛擬資產帶來的機遇。最後，虛擬資產期貨ETF為極易波動的資產類別，故投資者應充分了解產品性質和具體產品細節，認真考慮能否承擔投資的風險。

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