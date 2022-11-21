【業績】經濟日報中期多賺52%　中期息3仙

▲ 【業績】經濟日報中期多賺52% 中期股息3仙

香港經濟日報集團 （00423） 公布中期業績，截至9月底止，收益5.15億元，按年跌1%；純利3511.7萬元，按年增51.6%，中期股息維持3仙，現價股息率8.5厘。經濟日報集團指，將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技以及培養數碼人才，以擴大並鞏固已取得的成果，為集團帶來可持續的增長及長遠業務發展。

集團表示，廣告收入維持與去年同期相若水平，收入主要來自集團旗下印刷刊物及數碼平台。集團經營之財經、招聘及優質生活數碼平台所錄得的數碼廣告收入已佔集團廣告收入中最大份額，並足以抵銷印刷廣告收入於此低迷經濟環境下所造成的損失。預計數碼廣告收入將繼續其增長勢頭。

集團指，服務收入按年升1%，收入主要來自財經通訊社、資訊及軟件業務以及集團印刷廠房的印刷業務，收入增加主要由於集團印刷廠房的印刷刊物市場份額增加，以及集團印刷廠房提供多元化印刷服務，以滿足不同行業顧客之需要。而來自財經通訊社、資訊及軟件業務之服務收入則仍然保持平穩。

集團展望將來，隨着外圍環境顯著惡化，繼續對本地經濟造成壓力，集團將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。集團的財務狀況穩健，無任何借款，雖然各項關鍵經濟指標均顯示餘下年度之經營環境仍挑戰重重，惟集團已作好準備，把握機遇及支持集團業務的長遠可持續發展。

期內，集團廣告收入2.8億元，與去年相若；服務收入2.1億元，按年升1%；發行收入跌21%至2538萬元；政府補貼3329.6萬元。毛利率42.1%，按年跌2.3個百分點。

【業績】經濟日報全年多賺7% 末期息增逾8%至6.5仙 現價股息率7.7厘

記者：譚志偉