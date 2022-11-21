▲ 【解碼｜京東季績】京東上季業績勝預期 券商：受惠嚴控成本見效 惟疫情拖累今季零售增速

藍籌電商股京東 （09618） 上季業績勝預期，券商普遍認為，京東零售上季增長符預期，嚴格成本控制見效，利潤率持續好轉，不過9月起疫情加劇料刺激第4季訂單取消率走高，利潤率改善速度放慢，但看好京東明年受惠疫後復甦。

高盛發表報告認為，京東上季利潤率反映其獨特生意模式及長遠盈利潛力。該行提到，上季京東超市利潤率續好轉，意味京東零售有潛力實現利潤率達中高個位數的中期目標。該行引述管理層指，預計京東零售利潤率今季繼續穩步改善，並在2023至2024年繼續上行。

京東業績最新消息

高盛：降京東目標價至317港元

不過，高盛將京東目標價由325港元降至317港元，維持買入評級，以反映零售產品結構變禦及最新的京東物流 （02618） 及達達的估值。

高盛稱，京東擁領先零售商規模、其獨特1P（自營）線上直銷，以及行業領先的倉儲及供應鏈能力，將今年全年經調整淨利潤預測上調9%，2023至24年預測大致維持不變。

大摩上調京東目標價至65美元 疫情刺激訂單取消率走高

摩根士丹利發表報告，將京東美股（美：JD）目標價由55美元上調至65美元，保持超配評級。大摩將京東全年列賬盈利預測上調13%、2023年上調6%、2024年上調18%，以反映京東持續成本控制及收窄新業務虧損。

大摩預計，京東第4季收入按年增9%，原因是9月中旬以來，疫情造成停工，導致物流和供應鏈中斷創歷史新高，刺激訂單取消率走高。大摩又料，由於天氣轉冷、房地產市場低迷以及供應鏈中斷，京東第4季電子（3C）及家電類別增長將低於第3季，而京東物流收入料保持增長勢頭。

大摩指出，隨著中國調整疫情防控政策，消費情緒正逐步復甦，預示京東明年收入增速將重新加快。大摩認為，京東有效成本控制帶動第4季利潤率持續改善，但由於雙十一期間補貼力度加大，相關增速將放慢。

花旗：京東有能力捕捉疫後機會 野村：上調明年每股盈利預測

花旗表示，考慮到京東正提高盈利能力和降低成本，認為公司有能力疫後捕捉用戶及收入快速增長的機會，維持買入評級，將目標價由85美元增至90美元。花旗稱，京東調整零售部門部分無利可圖貨品種類，而第3季度超市品類的酒類、母嬰產品增長放緩。

野村發表報告，將京東今、明兩年收入預測下調1%及2%，上調每股盈利預測8%，目標價由275港元上調至298港元，維持「買入」評級。野村稱，京東管理層對短期前景謹慎，疫情打擊消費者信心，預計今季京東零售收入放緩，料今季整體經營利潤率按年增長改善至1.2個百分點。

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編輯：李哲毅