【獨角獸】WeLab考慮新一輪融資以加速擴展　彭博：集團冀籌集最多2.5億美元

金融科技集團WeLab表示，正在考慮新一輪融資以加速集團擴展。

彭博引述消息人士透露，ＷeLab正尋求進行新一輪融資，希望籌集2億至2.5億美元（以港滙今7.81計，折合約15.6至19.5億港元），估值料可達約20億美元（約156.2億港元）。

WeLab發言人回覆本報查詢時指，無法確認外媒報道數字，但確認正在考慮新一輪融資以加速集團擴展。WeLab表示，隨着最近成功收購印尼的雅加達服務銀行（BJJ） ，WeLab 正將數碼銀行業務和專業知識拓展到東南亞。

發言人又稱，香港每 4.3 名熟悉科技的年輕人中就有 1 人是 WeLab HK 用戶； 自疫情以來，集團在香港的貸款額同比增長1.5倍，並與蘋果、Tesla和安聯建立合作關係，繼續擴大集團的影響力和提供多元化的金融科技產品。集團不斷獲得現有和新投資者的廣泛支持，並一直以開放的態度探索不同戰略合作伙伴關係。

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記者：胡學能