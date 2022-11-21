▲ 【綠色金融】工銀亞洲：完成首筆社會責任貸款 助籌組3億美元銀團貸款

中國工商銀行（亞洲）有限公司（工銀亞洲）近日完成首筆社會責任貸款，擔任牽頭行為一間亞洲大型政策性銀行籌組3億美元銀團貸款。

工銀亞洲表示，該筆業務的成功落地更體現了工銀亞洲持續豐富ESG貸款產品類型和拓寬業務範圍的成果，實現對香港市場主流ESG貸款產品的覆蓋，不斷提升綠色金融服務能力打下堅實基礎。

工銀亞洲主席兼執行董事高明女士表示，將積極加強『綠色金融』創新發展，並將此理念全面融入該行的發展戰略和業務營運中。她強調，工銀亞洲將持續加強對節能環保、清潔能源、生態環境及綠色基礎設施升級方面的信貸支持力度，致力打造成為本地領先、具有良好聲譽的綠色銀行

該行強調，本次社會責任銀團貸款所得資金將用於投放符合社會責任相關要求項目，借款方亦需依照聯合國以及當地可持續發展目標，制訂可持續發展融資框架，確認此框架遵循亞太區貸款市場公會（APLMA）、貸款市場協會（LMA）、美國銀團與貸款轉讓協會（LSTA）聯合發布的《綠色貸款原則》及《社會責任貸款原則》。

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編輯：伍鍵文