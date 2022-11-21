【恒大危機】曾以56億人幣投得 恒大武漢11幅地塊被無償收回

內媒消息指，內房恒大武漢11幅地塊被無償收回，五年前恒大以56億元人民幣價格從嘉凱城（深：000918）手中獲得。武漢市江夏區自然資源和規劃局表示，無償收回武漢巴登城投資有限公司「恒大科技旅遊城」項目11宗未使用土地國有建設用地使用權，注銷相關地塊國有土地使用權，涉及土地面積約為154.28萬平米。

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2009年，武漢巴登城奠基建設，總投資46億元人民幣，計劃在6年內建成。翌年嘉凱城以2.8億元人民幣作價收購項目公司51％股權，入駐巴登城。2017年，嘉凱城宣布將以9.2億元人民幣的現金收購武漢巴登城餘下的４９％的股權。然而同年嘉凱城發布公告稱，擬以不低於30.3億元人民幣的價格出售其持有的武漢巴登城投資有限公司100％的股權。

及後恒大旅遊全資子公司廣東貿琪投資有限公司以56億元人民幣的掛牌價競得標的公司100％股權，將武漢巴登城項目收入囊中。恒大接手後，武漢巴登城項目更名為恒大科技旅遊城。

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