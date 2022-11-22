Salt Bae餐廳130萬賬單惹劣評 曬24K金箔牛扒反擊

土耳其名廚Salt Bae以獨特的灑鹽技巧爆紅，不少名人都是其主理餐廳的座上客。Salt Bae早前曬出一張賬單，顯示14人到其餐廳用膳要價130萬港元。不少網民批評餐廳收費太貴，但Salt Bae就於社交媒體大曬拿手菜式24K金箔牛扒反擊。

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Salt Bae於阿聯酋首都阿布扎比開設扒房Nusr-Et Steakhouse，餐廳走高檔路綫，但曾有網民批評Salt Bae餐廳出品不值這個價錢。

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Salt Bae上周在Instagram曬出神秘富貴食客於Nusr-Et Steakhouse消費的賬單，總共14人的消費金額超過61.5萬迪拉姆（約130萬港元）。

以下為他們消費的部分食物和飲品

兩樽Petrus於2009年出產的路易十三干邑價格42萬港元

5樽Petrus紅酒價格68.5萬港元

1樽Chateau Margaux出產的酒價格3.2萬港元

兩塊金箔奧圖曼牛扒價格近1.2萬港元

兩塊牛里脊肉價格近9,500港元

11塊牛柳價格8,200港元

按人頭計算，14名賓客平均每人需支付近4.4萬迪拉姆（約9.35萬港元）。Salt Bae在帖文表示有質素的東西並不貴，但網民明顯不認同他的看法。

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很多網民都直言這餐飯收費太貴且不合理，更有網民聲稱約有9,800萬人活在貧困線以下，甚至無家可歸，不滿Salt Bae的言論太離地。

不過Salt Bae懶理網民指控，在Instagram貼出一段短片，展示他的得意之作——24K金箔牛扒。他更在短片附上標題「聯邦銀行24K黃金」，似乎要挑戰網民。

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責任編輯：鄭錦玲