【大行點睇】內地疫情升溫 濠賭股受累 花旗大摩齊降澳門賭收預測（附濠賭股最新目標價）

內地近期新冠確診數字持續上升，單日確診數突破2萬宗，對澳門旅遊及博彩業亦帶來影響，摩根士丹利因而調低2022至24年澳門博彩收入，並因而調低部份濠賭股之目標價；至於花旗指出，鑑於澳門推出新防疫措施，把11月博彩收入預測下調至35億元澳門元。

今日濠賭股普遍跟隨大市下跌，銀河娛樂（00027）收報43.25元，跌5.8%；金沙中國（01928）收報18.1元，跌7.7%；永利澳門（01128）收報4.61元，跌5.9%；澳博控股（00880）收報3.33元，跌8%；美高梅中國（02282）收報4.64元，跌7.2%。

大摩對濠賭股最新評級及目標價

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大摩報告指出，澳門雖恢復內地居民的電子簽證，但由於近期內地疫情升溫，未能提振澳門旅客人數，對澳門博彩業復甦亦會構成波動。該行下調澳門2022至24年的博彩收入預測分別15%、3%及13%；料2022至24年的實際賭收分別為448.58億澳門元、1,242.94億澳門元及2,047.19億元澳門元。

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該行維持金沙「增持」評級，但目標價由22元降至19元；銀娛亦維持「與大市同步」評級，目標價由47.5元下調至47元。

至於花旗報告指，澳門政府宣布所有來自內地的遊客都必須在抵達的第二天進行核酸檢測採樣，該行把澳門11月博彩收入預測，由40億澳門元下調至35億元澳門元，相等於本月餘下時間日均賭收將跌至1.1億元澳門元。

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記者：李兆明