【新股IPO】達美樂披薩中港代理達勢股份成功闖關 現於內地直營562間門店

達美樂比薩（Domino's Pizza）中港澳獨家總特許經營商達勢股份已通過港交所上市聆訊，美銀證券為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，目前達勢股份在中國大陸的13個城市直營562家門店，並預期將分別於2024年、2025年及2026年開設約200家至300家新店。達勢股份與Domino’s International的總特許經營協議的初始期限將於2027年6月1日屆滿，但公司擁有額外兩個10年的續期權利。

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截至今年6月30日止六個月，達勢股份錄收入9.08億元人民幣，按年升18.5%。期內錄得虧損9,547.5萬元人民幣，較去年同期蝕2.05億元人民幣有所收窄。

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達勢股份是次集資所得，將用作未來幾年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並於未來兩年提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

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記者：張以正