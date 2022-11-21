【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

其他股評時段:

01:00 今日市況

12:10 (01072) 東方電氣

12:34 (00322) 康師傅控股, (06690) 海爾智家

13:10 (00388) 香港交易所

13:46 (08083) 中國有贊

16:09 (02013) 微盟集團

17:23 (09698) 萬國數據

17:32 (09988) 阿里巴巴

18:50 (09618) 京東集團

19:46 (00345) 維他奶國際

20:20 (00700) 騰訊控股

21:30 (00142) 第一太平

29:20 (01929) 周大福, (00178) 莎莎國際

33:48 (01928) 金沙中國

34:50 (00027) 銀河娛樂

35:43 (00880) 澳博控股

42:04 (00382) 中匯集團

45:42 (00520) 呷哺呷哺

45:42 (06690) 海爾智家

47:00 (02237) 中國石墨



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription