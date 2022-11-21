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【虛擬貨幣】FTX破產衝擊未完 比特幣以太幣連續兩日下跌

環球政經 16:12 2022/11/21

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全球第二大的加密貨幣交易所FTX破產後，拖累加密貨幣市場， 比特幣 (BTC) 及以太幣(ETH) 錄得兩日連續下跌。

市場有消息指，FTX駭客將部分資產由以太幣轉成比特幣，使比特幣及以太幣截至周一 (21日) 中午，2日內分別下跌4%及7%，狗狗幣則下跌近11%。

【同場加映】【青姐說】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

日前管理人員發現FTX對幾名最大債權人欠款共達31億美元，引發了市場對更多數位資產機構倒閉的擔憂。有消息指，加密貨幣貸款機構 BlockFi Inc.亦正準備在數日內申請破產。

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記者：何珊如

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