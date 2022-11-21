【虛擬貨幣】FTX破產衝擊未完 比特幣以太幣連續兩日下跌

全球第二大的加密貨幣交易所FTX破產後，拖累加密貨幣市場， 比特幣 (BTC) 及以太幣(ETH) 錄得兩日連續下跌。

市場有消息指，FTX駭客將部分資產由以太幣轉成比特幣，使比特幣及以太幣截至周一 (21日) 中午，2日內分別下跌4%及7%，狗狗幣則下跌近11%。



【同場加映】【青姐說】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

日前管理人員發現FTX對幾名最大債權人欠款共達31億美元，引發了市場對更多數位資產機構倒閉的擔憂。有消息指，加密貨幣貸款機構 BlockFi Inc.亦正準備在數日內申請破產。

【大行報告】【【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 https://bit.ly/3hSABKr

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如