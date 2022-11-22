【世界盃2022】英酒吧為兩隊球迷提供免費酒水 先要符合一條件

2022年卡塔爾世界盃已經揭幕，英國的英格蘭及威爾士隊成功入圍，並同在B組出戰。英國一間大型連鎖酒吧宣布，將為英格蘭及威爾士球迷免費啤酒。但酒吧同時要求，球迷姓氏需和英格蘭或威爾士球隊中，任何隊員的姓氏相同才能獲得免費啤酒。

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英格蘭及威爾士球隊共有50名球員，擁有逾800間分店英國大型連鎖酒吧Greene King宣布，在英格蘭或威爾斯球隊作賽期間，與任何一個球員擁有相同姓氏的球迷將享用免費一杯酒水。

部分英格蘭隊球員

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合乎資格人士只需到酒吧出示附有相片的身份證明文件，就能免費選擇一杯1品脫（1 Pint）的啤酒、一杯Greene King旗下的啤酒Ice Breaker Pale Ale或一杯不含酒精飲品。

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據悉，全英國各地的Greene King酒吧會直播每場英格蘭及威爾斯賽事。Greene King體育賽事營銷總監Chris Conchie表示，優惠是酒吧在英國各地表達對英格蘭及威爾斯球隊支持的表現。

部分威爾斯球員

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英格蘭與威爾士將第三輪「內鬥」，屆時戰果可能影響出線權。英國另一大型連鎖酒吧Wetherspoons亦確認，旗下約850間酒吧大部分都會直播賽事，僅得少量因缺乏設備而不會播放。

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責任編輯：李俊儀