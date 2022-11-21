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【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看

科技 19:06 2022/11/21

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Twitter自動版權警告及下架系統疑無法正常運作，隨時令Twitter變成盜版影音流竄的平台。

Elon Musk（馬斯克）入主Twitter後，Twitter可謂多災多難。隨著Twitter大規模裁員，其自動版權警告及下架系統（copyright strike/takedown system）似乎亦受影響，無法正常運作，或令Twitter變成盜版影音流竄的平台。據《Forbes》（福布斯）報道，日前有Twitter用戶上傳盜版電影，Twitter系統也無法偵測。

過往Twitter上如果有違反著作權的內容上傳，系統便會出現內容無法顯示等字樣，並將違規內容下架，惟該推文和帳號會繼續存在。可是，日前在Twitter上傳的《玩命關頭3：東京甩尾》（The Fast and the Furious： Tokyo Drift）電影片段並未有被下架，帳號卻遭停用。外媒估計，該帳號因為在平台上爆紅而引起Twitter注意，隨後才以人工審查的方式停用帳號。

【打擊YouTube劇透】電影公司聯手起訴「幾分鐘看完電影」影片上傳者　日本法院首作民事賠償裁決

除了玩命關頭3電影，另有用戶發現《極速激戰》（Need for Speed）以及海綿寶寶卡通，也成功繞過系統偵測並上傳到Twitter。其中一位Twiiter用戶（@faineg）更表示，平台演算法不僅無法偵測違規內容，還把電影推薦予更多用戶。至截稿前，上述電影片段亦未被刪除。

此外，如無意外會在11月29日重新推出的新版Twitter Blue，還允許用戶上傳上限為42分鐘、1080p的影片，外媒指出，如果Twitter還未能修復平台的版權執法系統，將會是一場噩夢。

【盜版電子書】美查封全球最大盜版電子書網站　拘捕兩名俄羅斯人

責任編輯：張寶燕

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