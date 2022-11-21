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【大行報告】受惠IGBT需求強勁 高盛予華虹半導體「買入」評級

股樓投資 18:25 2022/11/21

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高盛表示，絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）是目前庫存水平較低的少數產品之一，意味客戶需求依然強勁，料華虹半導體（01347）將受惠於當地客戶在電動汽車和清潔能源應用中不斷增長的IGBT需求。該行予華虹半導體（01347）「買入」評級，目標價升至31.1港元。華虹周一（21日）收市報26.65元，升幅0.4%。

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

因較高的IGBT收入，該行將公司2023至24年收入預測上調1%及3%，而2025至27年則增加4%，並於2028年上升3%，整體來說將2023至28年營業利潤提高4%至15%。另外集團將其CIS產能轉移到其他產品，如MCU和Analog，以降低高CIS庫存的影響。該行認為，集團的產品組合和客戶群可接觸到更多庫存水平較低且終端需求更多元化的產品，或令其在下行週期中表現相對有彈性。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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由於IGBT的平均售價和利潤率高於其他功率分立產品，高盛料集團功率分立產品的收入和利潤率在未來幾年將有所改善。就電動汽車、新能源和工業應用的推動，加上當地客戶對其IGBT、MCU及Analog等專業技術的需求不斷增長，該行維持對華虹的正面看法。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 華虹半導體（01347） 大行報告

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