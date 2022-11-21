洪灝料恒指已觸底 將於16000至23000點上落 傾向周期性和成長型板塊

被稱為「中國最精準策略師」的思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表2023年市場展望，認為恒指10月底拋售潮期間觸及約15000點，應是當前周期的低點，未來交易區間約介於16000點至23000點，並看好周期性和成長型板塊前景相對於防禦性和價值型板塊。但他強調，預測區間跨度寬闊廣泛，而前路將是荊棘載途。

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報告提到，中國調適防疫政策之際，正值出口增速29個月以來首現負增長、社零增速由正轉負的關口，兩項數據項數據均劍指國內外需求的同步消退。目前基準預測情景是中國將一波三折、循序漸進地重啟，房地產行業將在政策支持下緩慢復甦，而不確定性包括美國經濟是否會於2023年如期陷入衰退、內地是否會重新開放或推遲重開、房地產能以多快的速度復甦。

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洪灝認為，這將影響中國股票的回報，尤其是香港和離岸市場，並預測上證未來12個月的交易區間將約為3000點至3500點。他相信，中國以漸進式重新開放的概率為80%，並預計房地產周期應已接近下一輪新周期的起點，但必須要有諸如信貸這樣的必要因素入局，才能使房地產周期調頭轉向。他估計，周期性板塊，如工業、材料、可選消費、房地產和信息技術等可跑贏大市。

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記者：郭秀慧