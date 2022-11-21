  • 24°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪灝料恒指已觸底 將於16000至23000點上落 傾向周期性和成長型板塊

股樓投資 18:15 2022/11/21

分享：

分享：

被稱為「中國最精準策略師」的思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表2023年市場展望，認為恒指10月底拋售潮期間觸及約15000點，應是當前周期的低點，未來交易區間約介於16000點至23000點，並看好周期性和成長型板塊前景相對於防禦性和價值型板塊。但他強調，預測區間跨度寬闊廣泛，而前路將是荊棘載途。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

報告提到，中國調適防疫政策之際，正值出口增速29個月以來首現負增長、社零增速由正轉負的關口，兩項數據項數據均劍指國內外需求的同步消退。目前基準預測情景是中國將一波三折、循序漸進地重啟，房地產行業將在政策支持下緩慢復甦，而不確定性包括美國經濟是否會於2023年如期陷入衰退、內地是否會重新開放或推遲重開、房地產能以多快的速度復甦。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

洪灝認為，這將影響中國股票的回報，尤其是香港和離岸市場，並預測上證未來12個月的交易區間將約為3000點至3500點。他相信，中國以漸進式重新開放的概率為80%，並預計房地產周期應已接近下一輪新周期的起點，但必須要有諸如信貸這樣的必要因素入局，才能使房地產周期調頭轉向。他估計，周期性板塊，如工業、材料、可選消費、房地產和信息技術等可跑贏大市。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
恒生指數 防疫措施 洪灝 上落市 大行報告

上一篇文章

【大行報告】受惠IGBT需求強勁 高盛予華虹半導體「買入」評級

下一篇文章

華融股權易手 中信集團成為最大股東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
美國加息尾聲 人民幣滙率料反彈至「7算」以上
美國加息尾聲 人民幣滙率料反彈至「7算」以上
【劉‧住保鮮期@iM網欄】《過時·過節》搶先約毛姐和Ricky 吃冬至盆菜
【劉‧住保鮮期@iM網欄】《過時·過節》搶先約毛姐和Ricky 吃冬至盆菜
樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
樂悠居兩房580萬售　原業主狠心大劈170萬
【冷門職業】醫管局聘殮房助理 中三程度可申請 月薪最高達18K 需負責屍體清潔及搬運
【冷門職業】醫管局聘殮房助理 中三程度可申請 月薪最高達18K 需負責屍體清潔及搬運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款