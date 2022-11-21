【MCRA】個人信貸資料庫據報最快下周啟動　銀行公會：確保所有參與者及新平台符合資訊安全等要求

銀行公會早前就引入多家個人信貸資料服務機構（MCRA）的工作，交代預期信貸資料平台今年底開始投入服務。有本地傳媒今報道，預料環聯、諾華誠信、平保 （02318） 聯營公司金融壹賬通 （06638） 旗下的平安壹賬通徵信服務（香港）等3家入標公司均獲選為個人信貸資料服務機構，公會與金管局最快下周公布。

銀行公會回覆本報查詢，指獲選信貸資料服務機構由MCRA用戶小組（用戶小組）根據一套嚴謹的信貸資料服務機構評選機制選出。MCRA模式下，獲選信貸資料服務機構須遵守《MCRA模式實務守則》的要求及所有相關法律（包括《個人資料(私隱)條例》）的規定，並受用戶小組監察。用戶小組有權暫停或終止獲選信貸資料服務機構於MCRA 模式下所提供之服務。公會表示，個人信貸資料服務機構的收費水平屬商業決定，預期引入多於一家個人信貸資料服務機構能有效促進行業競爭，從而提升服務水平。

公會重申，正與不同持份者，包括3家入選信貸資料服務機構，積極並有序地推進準備工作，並會適時公布引入MCRA工作的進一步進展，預期信貸資料平台將於今年底運作並投入服務。公會強調，會確保所有參與者及新平台符合資訊安全、系統管理和數據管理等業界嚴格要求，其中有關私隱資料的處理，必須滿足個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，確認參與者有能力滿足資訊安全及個人資料私隱等的框架及法規要求。公會在企業管治和內部監控方面也定下準則，並成立專責小組，加強消費者保障及對個人信貸資料服務機構的監察。

金管局：信貸資料平台構建和營運成本原則上用者自付

金管局發言人表示，據了解，香港銀行公會、香港存款公司公會和香港持牌放債人公會等行業公會在正式選定個人信貸資料服務機構時，會按既定程序，確認機構達到標準和滿足要求，而信貸資料平台的構建和營運成本原則上採納「用者自付」的安排。

環聯表示，相信MCRA模式對消費者、金融機構及整體香港經濟長遠有利，該公司正為過渡至新模式提供關鍵支援，並一直與監管機構、銀行、財務公司及行業協會緊密合作，確保過程順利進行。環聯指出，各間個人信貸資料服務機構未來都會取得中央平台數據，而該公司的優勢是其獨特演算法及預測分析能力，為客戶提供可靠及有附加價值的洞見分析，加上該公司是採用廣泛替代數據及傳統數據的先驅，為客戶提供更深入的見解，協助他們作出更準確的決策。

諾華誠信發言人稱，已完成MCRA要求的接駁及系統測試，按時間表配合各方面準備工作。

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編輯：胡學能