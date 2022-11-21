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【世界盃2022】傳戴彩虹臂章先罰黃牌 英格蘭放棄

環球社會熱點 18:14 2022/11/21

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2022世界盃主辦國卡塔爾的人權問題備受爭議，早前有傳多隊堅持在比賽安排隊長佩戴彩虹臂章。但據悉國際足協（FIFA）將向戴彩虹臂章的球員先罰黃牌，英格蘭與多國足協已發表聲明，不會讓球員佩戴彩虹臂章。

【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片） 【下一頁】

英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）與足總早前堅持，會在卡塔爾出戰世界盃期間，戴上寫有「oneLove」的彩虹臂章，並強調不怕被罰款，表明支持「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）人士。據悉，包括威爾士在內另有7隊亦打算戴彩虹臂章。

然而，FIFA揚言將按照規則執法，代表戴彩虹臂章球員甫上場將會先被罰一張黃牌。根據世界盃賽事規則，如一名球員累積兩張黃牌，將需自動在下一場停賽。

以英格蘭為例，如哈利簡尼堅持連續兩場戴彩虹臂章，將會在第3場對威爾士的小組賽停賽。因哈利簡尼為英格蘭鋒線主力，假如他被迫缺陣很有可能打亂英格蘭的部署。

【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇 【下一頁】

英格蘭足總憂慮FIFA的強硬，主席Mark Bullingham表示正探討是否有其他方法展示價值觀。哈利簡尼賽前仍然堅持，希望在今晚舉行的首輪對伊朗的賽事中，戴彩虹隊長臂章出賽。

不過，英格蘭與威爾士足總聯合德國﹑荷蘭﹑比利時﹑瑞士及丹麥足總其後發出聲明，確認不會讓球員上場時戴彩虹臂章。

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責任編輯：吳漢培

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