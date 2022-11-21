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【富途FUTU】富途第三季收入增12%、單季賺8億港元　股票交投量跌兩成、混合佣金費率增27%

股市 18:07 2022/11/21

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【富途FUTU】富途第三季收入增12%、單季賺8億港元　股票交投量跌兩成、混合佣金費率增27%

中資網上券商富途控股（美：FUTU）公布第三季業績，單季收入按年增12%至19.5億港元，以非通用會計準則（non-GAAP）計盈利按年增25%至8.06億港元，列帳盈利也升23%至7.5億港元。富途上季處理的股票交易額按年跌19.7%至1.1萬億港元，但受惠於混合佣金比率上升以及利息收入增長所致。

富途表示，上季處理的股票交易額，7520億元來自美股、3036億元來自港股，另有262億元來自滬深港通交易，日均收費交易宗數跌22%至44.8萬宗。

混合佣金收費率由0.069%增至0.088%

富途指出，上季經紀佣金及手續費收入依然升2.6%至9.6億港元，反映混合佣金收費率由0.069%增至0.088%，按年增幅達27%。利息收入則增39%至8.8億元，反映從銀行存款利息增加，抵銷孖展融資收入減少。財富管理、企業服務業務等其他收入則跌36%至1.07億元，主要反映新股融資服務減少。

富途上季銷售成本2.18億元，按年跌18%，毛利率因而推高4.2百分點至88.8%。富途季度總經營支出按年跌0.3%至76億元，但組成部分大改，研發費用大增4成至3.13億元、行政費用增55%至2.12億元、行銷費用則跌42%至2.4億元。

富途有資產客戶達144萬戶

雖然股票交投量下跌，富途上季用戶繼續增加，有資產用戶數目按年增24%至144萬戶，當季淨增5.8萬戶，已登記用戶增21%至313萬戶，客戶總資產則跌13%至3696億元。

富途又指，截至9月底，五分之一的香港有資產客戶已成為持倉基金客戶，基金資產管理規模（AUM）按季增長明顯加速至14.4%。

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編輯：麥德銘

美股 港股 Non－GAAP

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