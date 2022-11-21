南豐廣場兩房655萬成交　SSD鬆綁蝕90萬沽

中原地產柯勇表示，將軍澳區內觀望氣氛正在消散，買家見樓價已有一定跌幅，陸續入市。南豐廣場6座中層E室，實用面積447平方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，擁內園景，最新以655萬元成交，折合實用呎價14653元。

據了解，原業主於2019年11月以745萬元入市上址，持貨剛滿3年，為SSD鬆綁貨，現沽出單位賬面蝕讓90萬元離場。將軍澳區本月累積暫錄180宗交投，對比上月同期126宗急升43%。

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