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南豐廣場兩房655萬成交　SSD鬆綁蝕90萬沽

股樓投資 18:03 2022/11/21

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中原地產柯勇表示，將軍澳區內觀望氣氛正在消散，買家見樓價已有一定跌幅，陸續入市。南豐廣場6座中層E室，實用面積447平方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，擁內園景，最新以655萬元成交，折合實用呎價14653元。

據了解，原業主於2019年11月以745萬元入市上址，持貨剛滿3年，為SSD鬆綁貨，現沽出單位賬面蝕讓90萬元離場。將軍澳區本月累積暫錄180宗交投，對比上月同期126宗急升43%。

延伸閲讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇 間隔方正 落地窗展空間感

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撰文 : 蔡子俊

南豐廣場 中原地產 將軍澳 二手市場

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