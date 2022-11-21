  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印尼西爪哇5.6級地震56死數百傷 有建築物幾乎淪廢墟（第三版）

環球社會熱點 22:45 2022/11/21

分享：

分享：

印尼西爪哇省周一（21日）發生黎克特制5.6級地震，最少造成數十人死亡及數百人受傷。地震波及當地房屋及學校，有部分建築物更幾乎淪為廢墟，官員表示目前仍在評估地震造成的損失。地震最少造成56人死亡，逾700人受傷。

（第三版更新死傷人數）

美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷 【下一頁】

西爪哇省城鎮展玉（Cianjur）為今次地震震央，距離印尼首都雅加達東南約75公里。震源深度為10 公里，不過當局估計今次地震不會引發海嘯。

有居民表示事發時感受到巨大震動，他身處的辦公室大樓内牆壁和天花板都受損。

印尼當局指，展玉地區多座住宅和一所伊斯蘭寄宿學校遭受地震破壞，官員仍在評估地震造成的全部損失。

「女版喬布斯」獲判監逾11年 血液檢測公司Theranos騙案 【下一頁】

來自電視台的畫面更顯示，有部分憂心地震情況的居民聚集在外面，也看到有部分建築物幾乎完全淪為廢墟。

路透社更引述目擊者指，在雅加達商業區有部分人也因地震疏散。也有人報稱事發時感受到建築物在搖晃，及有傢俬在移動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
2022/10/31
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
2022/10/23
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震
2022/10/20
俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震
【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
2022/10/12
【烏克蘭戰爭】普京稱願討論烏核電廠議題 與國際原子能機構會面
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應
2022/10/09
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱受襲釀多死 核電廠再失外部電力供應

你可能感興趣

【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
12:55 2022/10/31
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
15:41 2022/10/23
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告倘俄軍炸毀水壩 恐波及80萬居民安危
俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震
08:05 2022/10/20
俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震
災難 雅加達 印尼 地震

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間23:00）

下一篇文章

多間航空公司推動改安全規則 冀允僅一名機師駕駛航班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏東單日近400次俄炮擊 德向波蘭供愛國者導彈防空系統（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏東單日近400次俄炮擊 德向波蘭供愛國者導彈防空系統（不斷更新）
【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）
【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間23:00）
【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議
【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款